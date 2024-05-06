The Hershey Company neden 200 doların altında satın alıyor?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Hershey Company (NYSE: HSY) geçtiğimiz günlerde 2024’ün ilk çeyreğindeki kazançlarını hem üst hem de alt tahminleri aşarak bildirdi. Beklentileri 0,31 $ aşan 3,07 $’lık GAAP Dışı Hisse Hissesi ve bir önceki yıla göre %8,7 artışa işaret eden 3,25 milyar $’lık gelir ile Hershey, gelişen ekonomik koşullar ve yüksek kakao fiyatları karşısında güçlü bir performans sergiledi.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Şirketin organik, sabit para birimindeki net satışları da %8,6’lık etkileyici bir büyümeye tanık oldu ve şekerleme endüstrisindeki güçlü konumunu yeniden teyit etti.

Bununla birlikte, ilk çeyrek kazançları sırasında şirket, 2024 tam yıllık mali görünümüyle analistleri hayal kırıklığına uğrattı; net satış büyümesinin hisse başına kazançta herhangi bir artış olmadan ve hisse başına düzeltilmiş kazançla %2-3 oranında marjinal bir şekilde artacağına dair tahminlerini sürdürdü.

Hershey, pazardaki zorlukların üstesinden gelirken çevikliği ve otomasyon girişimlerini geliştirmeye odaklanarak, operasyonlarında esneklik ve stratejik öngörü sergiledi. Şimdi grafiklerin Hershey hisselerinin gidişatı hakkında neler söylediğini görelim.

Düşüş trendinin sonu

Copy link to section

Hershey’nin hisseleri 2023’ün ikinci yarısında ciddi bir düşüş gördü ve 270 doların üstünden 200 doların altına düştü. Ancak son birkaç haftadır, o zamandan bu yana birçok kez 180 dolar seviyesinin yakınında destek bulduğunu ve düşüşün sona erdiğini gösteren 180-205 dolar aralığında işlem gördüğünü görebiliyoruz.

TradingView’den HSY grafiği

Yatırımcılar ve uzun vadeli tüccarlar, 178,8 doların altında bir zarar durdurma ile hisse senedini 200 doların altında biriktirmeye başlayabilir.

Konsolidasyonun bitmesini bekleyin

Copy link to section

Kısa vadeli saatlik grafiklerde de hisse senedinin belirli bir aralıkta hareket ettiğini ve şu ana kadar 200 dolar sınırını geçmekte zorlandığını görebiliyoruz.

TradingView’den HSY grafiği

Kısa vadeli yükseliş eğilimi gösteren yatırımcılar, uzun pozisyon açmadan önce hisse senedinin 200 doların üzerine çıkmasını ve bir gün boyunca bu seviyenin üzerinde kapanmasını beklemeli. Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar burada 206,4$’ın üzerinde zarar durdurma ve 183,4$’lık kar hedefi ile kısa pozisyon başlatabilirler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.