Analiz: ABD ve AB yatırımları arttıkça Çin’in temiz teknoloji üretimindeki hakimiyeti azalıyor

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Temiz teknoloji üretiminde uzun süredir lider olan Çin’in küresel yatırım payı, özellikle pil imalat sektöründe ABD ve Avrupa’da artan yatırımların etkisiyle 2023’te %85’ten %75’e düştü.

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Küresel temiz teknoloji yatırımındaki değişimler

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Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 6 Mayıs’ta yayınladığı bir rapora göre, ABD ve Avrupa’da pil üretimine yapılan yatırım geçen yıl üç kattan fazla arttı.

Bu artış büyük ölçüde ABD’nin Enflasyonu Azaltma Yasası ve AB’nin Yerli temiz teknoloji üretim kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik veren Net Sıfır Sanayi Yasası gibi büyük politika girişimlerinden kaynaklanıyor.

ABD’nin elektrikli araç (EV) aküsü üretimine yaptığı yatırımlar 2020’den 2023’ün üçüncü çeyreğine kadar 40 milyar dolara ulaştı.

Çin’in gelişen pazar payı

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Azalmaya rağmen Çin, dünya pil üretim kapasitesinin %80’inden fazlasını oluşturan zorlu bir oyuncu olmaya devam ediyor; ABD ve AB’nin her biri yaklaşık %5’lik paya sahip.

Ancak IEA, 2030 yılına kadar Çin’in payının %60 civarına düşebileceğini öngörürken, Avrupa Birliği ve ABD’nin paylarının neredeyse üç katına çıkması bekleniyor.

Üretimde maliyet dinamikleri

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Raporda ayrıca Çin’in pil, rüzgar ve güneş PV üretimi de dahil olmak üzere temiz enerji teknolojilerinde sahip olmaya devam ettiği maliyet avantajları da vurgulanıyor.

Çin’deki üretim maliyetleri diğer bölgelere göre önemli ölçüde düşük kalıyor; Hindistan’daki tesisler %20 ila %30 daha pahalı, ABD ve Avrupa’daki tesisler ise %70 ila %130 daha pahalı.

Ancak IEA, büyük ölçüde enerji, işçilik ve malzeme dahil olmak üzere operasyonel maliyetlerden kaynaklanan bu maliyet eşitsizliklerinin sabit olmadığını ve hükümet politikalarından etkilenebileceğini belirtiyor.

Solar PV ve diğer teknolojiler

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Güneş fotovoltaik (PV) üretiminde, ABD ve Hindistan’daki artan kapasitelere rağmen Çin’in 2030 yılına kadar pazar payının %80’inden fazlasını koruması bekleniyor.

Bu arada, küresel güneş paneli endüstrisi, mevcut kapasitelerin 2030 için öngörülen talepleri karşılamaya yeterli olmasına rağmen, ortalama fabrika kullanımının %50’ye düşmesiyle bir bollukla karşı karşıya.

Pil ve diğer sektörlerdeki ek bulgular

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Pil üretimi, toplam 780 GWh’ye ulaşan yeni kapasite eklemeleriyle 2023’te önemli bir büyüme kaydetti ve küresel kapasiteyi mevcut talebi üç katına çıkararak 2,5 terawatt saate (TWh) çıkardı.

Projeksiyonlar, açıklanan tüm genişlemelerin gerçekleşmesi halinde küresel pil üretim kapasitesinin 2030 yılına kadar 9 TWh’yi aşabileceğini öne sürüyor.

Tersine, rüzgar türbinleri ve elektrolizörlerin üretimi daha az hızlı büyüdü ve hatta ısı pompası üretimi pazardaki durgunluk nedeniyle yavaşladı; bu da IEA’nın Net Sıfır Emisyon (NZE) Senaryosu kapsamında öngörülen ihtiyaçlara göre gelecekteki tedarikte potansiyel eksikliklerin olduğunu gösteriyor.

Piyasa etkileri ve geleceğe bakış

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2023 yılında temiz enerji üretimine yapılan yatırımların %40’ı 2024 yılında devreye girmesi beklenen tesislere yönelik olduğundan, önümüzdeki yıl üretim kapasitelerinde ve pazar dinamiklerinde önemli değişiklikler yaşanabilir.

Bu gelişmeler, küresel temiz teknoloji ortamında stratejik yatırımların ve politikaların enerji teknolojisi üretiminin geleceğini şekillendirmede önemli roller oynayacağı önemli bir geçiş döneminin altını çiziyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.