Avustralya 1,2 milyon kripto tüccarının kişisel verilerini hedef alıyor

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Avustralya Vergi Dairesi (ATO), ülkedeki kripto borsalarından 1,2 milyon tüccarın kişisel verilerini ve işlem ayrıntılarını vermesini istedi.

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Reuters’in 7 Mayıs’ta bildirdiğine göre, ATO’nun katı gerekliliği, Avustralya genelinde kriptoya olan ilginin arttığı bir dönemde geldi.

ATO, borsalardan hesap ayrıntılarını teslim etmelerini istiyor

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Vergi dairesinin hedeflenen kripto hesapların ayrıntılarına yönelik talebi, kripto para birimi kullanıcılarının potansiyel vergi kaçakçılığına yönelik baskıyla ilgilidir. ATO geçen ay bu yönde bir bildirim yayınlayarak borsalarla işbirliğinin potansiyel vergi kaçakçılarının tespit edilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Bu, nakit karşılığında satış yaptıkları ve gelirlerini mal ve hizmet için kullandıkları durumlar da dahil olmak üzere, kripto varlık işlemlerini raporlamayanları da içerecektir.

Uyumluluk, borsaların tüccarların isimleri, iletişim adresleri ve doğum tarihi gibi bilgileri sağladığını görecek. Vergi gözlemcisi aynı zamanda borsaların hedeflenen hesapların tüm işlem kayıtlarını teslim etmesini de talep edecek.

Avustralya’da kripto paraların benimsenmesi yükseliş eğilimini sürdürürken, FTX’in çöküşünün daha geniş piyasayı sarsmasından bu yana borsalar ve diğer piyasa oyuncuları üzerindeki düzenleyici baskılar arttı.

Vergi dairesi son aylarda lisanssız kripto şirketlerine karşı yasal işlem başlattı. Düzenleyiciler ayrıca kripto borsaları için yeni lisanslama kurallarını da belirledi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.