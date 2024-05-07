BP, düşük enerji fiyatları nedeniyle sektördeki benzerlerinin gerisinde kalarak ilk çeyrekte %40 kazanç bildirdi

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BP, ilk çeyrek kârında yüzde 40’lık önemli bir düşüş bildirdi; kârı 2,7 milyar dolara düştü; düşük enerji fiyatları ve ABD’deki rafineri kesintisi de dahil olmak üzere operasyonel aksaklıklar nedeniyle analistlerin beklentilerine göre düşük performans gösterdi.

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Sektörün zorlukları arasında geride kalmak

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BP’nin son mali sonuçları, onun önde gelen Batılı petrol devleri arasında ilk çeyrek kazançlarını açıklayan sonuncusu olduğunu gösteriyor.

Buna karşılık Shell, Kızıldeniz taşımacılığında ve Rusya rafinajında yaşanan ve petrol ticareti faaliyetlerini artıran aksaklıklardan yararlanarak geçen hafta 7,7 milyar dolarlık güçlü bir net kar elde etti.

Bu arada, Exxon Mobil, Chevron ve TotalEnergies gibi diğer sektör emsalleri, büyük ölçüde doğal gaz fiyatlarındaki keskin düşüş nedeniyle, daha geniş piyasa dalgalanmasının bir yansıması olarak karlarında düşüş bildirdiler.

Finansal sıkıntının ortasında temettü istikrarı

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Londra merkezli petrol devi, krize rağmen temettüsünü hisse başına 7,27 sentte tuttu ve önümüzdeki üç ay için hisse geri alım programını 1,75 milyar dolar seviyesinde sürdürdü.

Ancak şirketin karı, analist tahminlerinin %5 gerisinde kaldı ve bu durum, CEO Murray Auchincloss’un selefi Bernard Looney’nin Eylül ayında aniden istifa etmesinin ardından şirketi istikrara kavuşturma çabalarını zorlaştırdı.

Stratejik değişimler ve maliyet düşürücü önlemler

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Daha önce Looney yönetiminde finans sorumlusu olarak görev yapan Auchincloss, şirketin odağını geleneksel petrol ve gazdan düşük karbonlu işletmesini genişletmeye kaydırma stratejisine ilişkin yatırımcıların şüphelerinin arttığı bir dönemde BP’nin operasyonlarını düzene koyma ve maliyetleri azaltma sözü verdi.

Bu stratejinin bir parçası olarak BP, 2026 yılı sonuna kadar 2023 seviyelerine göre en az 2 milyar dolar nakit maliyet tasarrufu elde etme hedefini belirledi.

Finansal sağlık ve piyasa tepkisi

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BP’nin nakit akışı, yaz sezonu öncesinde dizel ve benzin stoklarının yeniden stoklanmasının ardından %34 düşüşle 5 milyar dolara geriledi.

Ayrıca şirketin borcu 53 milyar dolara yükseldi ve borç/piyasa kapitalizasyon oranı önceki çeyrekteki %19,7’den %22’ye yükseldi.

Açıklamanın ardından BP’nin hisseleri GMT 08:52’de %0,2 düşüşle Avrupa enerji endeksinin %1,5’lik kazancına kıyasla düşük performans gösterdi.

BP bu zorlu zamanlarda ilerlerken sektör, giderek daha rekabetçi ve istikrarsız hale gelen bir pazarda yeniden sağlam bir zemin oluşturmak ve yatırımcıların güvenini yeniden kazanmak için yeni stratejilerinin ve maliyet tasarrufu önlemlerinin nasıl ortaya çıkacağını yakından izleyecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.