Jim Cramer, iPad etkinliğinden sonra Apple’ın ‘çok güvenilir’ olduğunu söyledi

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Jim Cramer, Apple Inc’in (NASDAQ: AAPL) genel müdürü Tim Cook ve ekibinin, teknoloji devinin Salı günü en yeni M4 çipli yeni iPad’leri piyasaya sürmesinin ardından “çok güvenilir” olduğunu söyledi.

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Cramer, $AAPL’deki yükseliş görünümünü yineledi

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Çok uluslu şirket, Ekim 2022’den bu yana ilk kez iPad’in yeni sürümlerini piyasaya sürüyor. CEO Tim Cook’a göre:

Bu, iPad’in piyasaya sürülmesinden bu yana en büyük günü.

Cramer, Salı günü yayınlanan bir WSJ raporuna göre, Nasdaq’da listelenen firmanın veri merkezleri için kendi yapay zeka çipini geliştirmesi nedeniyle $AAPL’deki yükseliş duruşunu yineledi.

Apple geçen hafta mali yılının ikinci çeyreğinde iPhone satışlarında %10’luk bir darbe bildirmiş olmasına rağmen iyimserliğini koruyor (daha fazlasını öğrenin). Teknoloji devinin hisseleri, son dönemdeki en düşük seviyelerine kıyasla hala %10 artışta.

Apple AI çipi Nvidia’nınkinden farklı

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Bir AI çipi üzerinde çalışmanın Apple’ı Nvidia ile doğrudan rekabete sokmadığını unutmayın.

Bunun nedeni, geliştirdikleri ürünün “çıkarım” için kullanılması beklenirken, Nvidia’nınkilerin öncelikli olarak “eğitim” için kullanılmasıdır. Yine de Mad Money sunucusu CNBC’nin “ Sokaktaki Squawk ” programında şunları söyledi:

Bu çok iyi bir işaret çünkü bu, Apple’ın yapay zekaya yönelik saldırısı olarak gördüğüm şeyin başlangıcı. Belki de 25 veya 26’nın katını hak ettiğini düşünmeye başlıyorsunuz.

Salı günü Bank of America’daki analistler, yazı yazarken %0,55 temettü getirisi sağlayan Apple hisselerine yönelik “satın alma” notunu yinelediler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.