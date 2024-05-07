Uyuyan Bitcoin balinası 10 yıl sonra yeniden ortaya çıktı ve 44 Milyon Doları BTC’ye taşıdı

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6 Mayıs’ta 10,3 yıldır hareketsiz olan bir balina, yaklaşık 44 milyon dolar değerindeki 687,33 Bi tcoin’i taşıdı.

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Zincir içi analiz platformu Lookonchain’in verilerine göre cüzdan, Bitcoin’i ilk olarak 12 Ocak 2014’te, Bitcoin fiyatının 917 dolar civarında olduğu dönemde aldı.

A wallet that has been dormant for 10.3 years transferred all 687.33 $BTC($43.94M) out 10 mins ago.



The whale received 687.33 $BTC($630K at that time) on Jan 12, 2014, when the price was $917.



Address: 15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G pic.twitter.com/tEPqM0CrrK — Lookonchain (@lookonchain) May 6, 2024

Entrikaya ek olarak, söz konusu cüzdanın aslında Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun hâlâ kripto endüstrisinde aktif olarak yer aldığı bir dönemde yaratıldığı da görülüyor. O zamanlar Bitcoin deposunun değeri 630.000 dolardı, bu da şu anki değerinden çok uzaktı.

Bitcoin transferleri toplulukta spekülasyonlara yol açıyor

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Cüzdan, varlıklarını böldü ve aktivasyon sonrasında iki transfer gerçekleştirdi.

İlk işlemde bc1qky tarafından belirlenen adrese 625,43 BTC aktarıldı. Kısa bir süre sonra bc1qdc ile başlayan bir cüzdana 61,9 BTC aktarıldı.

Bunun gibi eski cüzdanlar genellikle toplulukta sahipleriyle ilgili spekülasyonlara yol açar. Cüzdanın sahibinin kimliğini keşfetmek mümkün olmasa da birçok kişi bu cüzdanların Bitcoin’in yaratıcısıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Bu örnekte, kripto topluluğu bir kez daha geniş kapsamlı varsayımlarda bulundu; bazıları cüzdanın devlet kurumlarına ait olduğunu iddia etti; Bu arada bazıları özel anahtarlarını bulan kişinin sadece bir tüccar olduğunu düşünüyor.

Bazı piyasa katılımcıları cüzdanın gerçekten kaybolduğunu ve yeni kurtarılıp kırıldığını varsayıyordu.

Ancak diğerleri, balinanın varlıklarını tasfiye etmesi halinde bunun daha fazla dalgalanmaya yol açabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

2024’te birçok hareketsiz cüzdan hayata geçti

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2024’ün başından bu yana, kripto para birimi endüstrisi, eski Bitcoin cüzdanlarının yeniden etkinleştirildiği birden fazla örneğine tanık oldu.



7 Nisan’da Lookonchain, 4300 BTC tutan başka bir hareketsiz cüzdan tespit etti. BTC, madeni para başına 30 dolardan daha düşük bir fiyata satın alındı. Cüzdan %230.000 yatırım getirisine sahipti.

Balina, on yıldan uzun bir süre sonra ilk işlemini gerçekleştirerek 240 BTC taşıdı.

Başka bir eski cüzdan, 6 Mart’ta analiz platformu Spot On Chain tarafından tespit edildi.

Cüzdan 14 yıl sonra etkinleştirildi ve içindeki Bitcoin, madeni para başına 0,28 dolardan daha düşük fiyatlarla birikmişti. Balina 1000 BTC’yi coinbase’e taşıyarak piyasada bir çöküşe yol açtı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.