4. Çeyrek kazançları: AI’nın arka rüzgarları geliri %47 artırdı
- Arm Holdings bugün dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı.
- İşte CEO'su Rene Haas Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi.
- İş saatleri sonrasında açıklanacak kazançların ardından silah stoku %7,0 düştü.
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Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) dördüncü mali çeyreği için beklenenden daha iyi bir gelir bildirmesine rağmen Çarşamba günü uzatılan saatlerde yaklaşık %7,0 düştü.
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Kol stoğu neden mesai saatleri dışında düşüyor?Copy link to section
Fiyat hareketi ilginç çünkü çip tasarım şirketi yapay zekaya olan talebin devam ettiğini gösteren sağlam bir kılavuz yayınladı. $ARM, hisse başına 36 sente varan kazançla gelirinin ilk çeyrekte 875 milyon ila 925 milyon dolar arasına düşmesini öngörüyor.
Analistler sırasıyla 866 milyon dolar ve hisse başına 31 sent seviyesindeydi. Rene Haas – CEO’su bugün hissedarlara yazdığı bir mektupta şunları söyledi:
AI, tüm nihai pazarlarda Arm tabanlı teknolojiye yönelik talebin artmasına neden olduğundan, mali yılımızı güçlü rüzgarlarla tamamladık.
Nasdaq listesinde yer alan bu firmanın çiplerinin dünyadaki hemen hemen her akıllı telefona güç verdiğini unutmayın. Apple, Nvidia, Google ve Microsoft önemli müşterileri arasındadır. Silah stoğu 2024’ün başlangıcına göre hala %40 civarında artış gösteriyor.
Arm Q4 kazanç açıklamasında dikkat çeken rakamlarCopy link to section
- Geçen yılki 3,0 milyon dolara kıyasla 224 milyon dolar kazandık
- Hisse başına kazanç da önemli ölçüde artarak 21 sente yükseldi
- Kazanç raporuna göre düzeltilmiş EPS 36 sent olarak basıldı
- Gelir önceki yıla göre %47 artışla 928 milyon dolara yükseldi
- Konsensüs, 880 milyon dolarlık gelirde hisse başına 30 sentti
Arm Holdings’in telif gelirlerinde yıllık bazda %37’lik bir büyüme kaydedilirken, lisanslama ve diğer gelirler dördüncü çeyrekte %60 gibi muazzam bir artış kaydetti. CEO Haas ayrıca Çarşamba günü şunları söyledi:
GPT’den Llama’ya kadar tüm AI yazılım modelleri Arm hesaplama platformuna güvenir ve çalışır. Bu modeller büyüdükçe ve akıllılaştıkça, daha fazla güç verimliliğiyle daha fazla bilgi işlem gereksinimleri yalnızca Arm aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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