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Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) dördüncü mali çeyreği için beklenenden daha iyi bir gelir bildirmesine rağmen Çarşamba günü uzatılan saatlerde yaklaşık %7,0 düştü.

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Kol stoğu neden mesai saatleri dışında düşüyor?

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Fiyat hareketi ilginç çünkü çip tasarım şirketi yapay zekaya olan talebin devam ettiğini gösteren sağlam bir kılavuz yayınladı. $ARM, hisse başına 36 sente varan kazançla gelirinin ilk çeyrekte 875 milyon ila 925 milyon dolar arasına düşmesini öngörüyor.

Analistler sırasıyla 866 milyon dolar ve hisse başına 31 sent seviyesindeydi. Rene Haas – CEO’su bugün hissedarlara yazdığı bir mektupta şunları söyledi:

AI, tüm nihai pazarlarda Arm tabanlı teknolojiye yönelik talebin artmasına neden olduğundan, mali yılımızı güçlü rüzgarlarla tamamladık.

Nasdaq listesinde yer alan bu firmanın çiplerinin dünyadaki hemen hemen her akıllı telefona güç verdiğini unutmayın. Apple, Nvidia, Google ve Microsoft önemli müşterileri arasındadır. Silah stoğu 2024’ün başlangıcına göre hala %40 civarında artış gösteriyor.

https://www.youtube.com/watch?v=ywVv53DkHpY

Arm Q4 kazanç açıklamasında dikkat çeken rakamlar

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Geçen yılki 3,0 milyon dolara kıyasla 224 milyon dolar kazandık

Hisse başına kazanç da önemli ölçüde artarak 21 sente yükseldi

Kazanç raporuna göre düzeltilmiş EPS 36 sent olarak basıldı

göre düzeltilmiş EPS 36 sent olarak basıldı Gelir önceki yıla göre %47 artışla 928 milyon dolara yükseldi

Konsensüs, 880 milyon dolarlık gelirde hisse başına 30 sentti

Arm Holdings’in telif gelirlerinde yıllık bazda %37’lik bir büyüme kaydedilirken, lisanslama ve diğer gelirler dördüncü çeyrekte %60 gibi muazzam bir artış kaydetti. CEO Haas ayrıca Çarşamba günü şunları söyledi:

GPT’den Llama’ya kadar tüm AI yazılım modelleri Arm hesaplama platformuna güvenir ve çalışır. Bu modeller büyüdükçe ve akıllılaştıkça, daha fazla güç verimliliğiyle daha fazla bilgi işlem gereksinimleri yalnızca Arm aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

$ARM On AI and data centers: "We expect the demand for Arm-based compute to continue across all market segments, especially as AI is deployed in virtually all applications, from the most advanced data centers to the smallest edge devices." https://t.co/EJOJFxdfUV pic.twitter.com/LGIEvdYdwU — macrokit (@macrokit1) May 8, 2024

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.