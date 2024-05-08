Gemi seyahatlerine olan talebin 2023’te rekor seviyeye ulaşmasıyla Royal Caribbean işe alım çılgınlığına devam ediyor

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Royal Caribbean Group, gemi yolculuklarına yönelik rekor kıran talebin ortasında gemilerinde ve özel destinasyonlarında personel görevlendirmek üzere 2024 yılında yaklaşık 10.000 işçiyi işe almayı planlayarak büyük bir işe alım kampanyası başlatıyor.

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Royal Caribbean’ın küresel çalışan arayışı

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Gemi seyahati rezervasyonlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla birlikte Royal Caribbean, artan iş gücü ihtiyacını karşılamak için dünya çapındaki turizm kurulları ve liman operatörleriyle işbirliği yapıyor.

Bu küresel işe alım çabası Karayipler’den Gambiya kadar uzak yerlere kadar uzanıyor ve şirketin yetenek kaynağına yönelik kapsamlı yaklaşımını vurguluyor.

Kruvaziyer operatörü şu anda Gambiya’dan yaklaşık 700 işçi çalıştırıyor ve bu sayıyı önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

Royal Caribbean’ın genişleyen filosu

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Daha fazla işçiye yönelik baskı, Royal Caribbean’ın filosuna üç yeni gemi ekleme planlarıyla örtüşüyor.

Bu genişleme, 2023 yılı sonunda bir önceki yıla göre %6 daha düşük olmasına rağmen, kruvaziyer şirketinin deniz bazlı işgücünün artmaya hazır olmasının bir nedenidir.

Eğitim ve öğretim işe alım hedeflerini karşılamanın anahtarıdır

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İşgücü taleplerini karşılama çabaları zorluklardan yoksun değildir.

Royal Caribbean ve sektördeki rakibi Carnival, Jamaika’daki Karayip Denizcilik Üniversitesi’ni, daha fazla işçiyi denizdeki kariyere hazırlamak için kısa vadeli becerileri ve sertifika kurslarını geliştirmeye çağırdı.

Benzer şekilde, St. Maarten’de 1.000 işçiyi işe almayı amaçlayan bir işe alım kampanyası beklendiği kadar çok başvuru çekmedi; bu da denizcilik kariyerlerine yönelik farkındalık veya ilgi konusunda potansiyel boşluklara işaret ediyor.

İşe alım çabalarına bölgesel tepkiler

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Britanya Virjin Adaları’nda Royal Caribbean’dan yeni bir işe alım desteği talebi bölge için bir ilki oluşturuyor.

BVI Liman İdaresi, bu büyük ölçekli istihdam fırsatının en iyi şekilde nasıl kolaylaştırılabileceğini görmek için kruvaziyer hattının talebini takip etme niyetini ifade etti.

Bu arada St. Maarten’de, geçen yılki kampanyada uygulanan hedef sayının üçte birinden daha azının ardından işe alım sonuçlarının nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Kruvaziyer sektörü nasıl gidiyor?

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Florida-Karayip Gemi Seyahati Derneği, sektörde yeni gemiler konuşlandırıldıkça Karayipler ve Latin Amerika’dan on binlerce işçiye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Turizm kurulları ve limanlar tarafından dile getirilen en büyük zorluklardan biri, potansiyel adayları denizde kariyerin fırsatları ve gerçekleri konusunda eğitmektir.

Royal Caribbean, gelir ve filo genişletme açısından rekor bir yıla daha hazırlanırken, küresel işe alım girişimi, büyümeyi sürdürmenin ve gemi seyahati tatillerine artan ilgiden yararlanmanın kritik bir bileşenidir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.