Google DeepMind, ilaç keşfi için yeni nesil yapay zeka modelini tanıtıyor

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Google DeepMind, ilaç tasarımı ve hastalık tedavisinin verimliliğini ve hassasiyetini artırmayı amaçlayan çığır açan yapay zeka modeli AlphaFold’un üçüncü yinelemesini tanıttı.

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Bu son gelişme, 8 Mayıs’ta Londra’da duyuruldu ve yapay zekanın moleküler biyolojide kullanımında ileriye doğru atılmış önemli bir adım oldu.

Yaşam moleküllerinin kapsamlı haritalaması

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AlphaFold’un protein davranışlarını tahmin etmek için yapay zekayı kullandığı 2020’deki ilk atılımından bu yana araç gelişti.

Her iki şirket de kurucu ortak Demis Hassabis’in liderliğinde olan Isomorphic Labs ile işbirliği içinde geliştirilen mevcut sürüm, insan DNA’sı da dahil olmak üzere yaşamdaki tüm moleküler yapıların etkileşimlerini başarıyla haritalandırdı.

İlaç keşfi üzerindeki etkisi

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Proteinlerin diğer moleküllerle etkileşimi yeni ilaçların geliştirilmesinde çok önemlidir. Proteinler, enzimler yoluyla insan metabolizmasını hızlandırmaktan, antikorlar yoluyla enfeksiyonlarla mücadeleye kadar çeşitli roller oynar.

Nature araştırma dergisinde yayınlanan bulgulara göre, bu yapay zeka modeli, yeni tedaviler geliştirmek için gereken zamanı ve finansal kaynakları önemli ölçüde azaltıyor.

Moleküler tasarımdaki yenilikler

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Demis Hassabis bir basın toplantısında yeni AlphaFold’un yeteneklerini açıkladı:

“Bu yeni yeteneklerle, bir proteinin belirli bir yerine bağlanacak bir molekül tasarlayabiliyoruz ve bunun ne kadar güçlü bir şekilde bağlanacağını tahmin edebiliyoruz.”

Hastalıklarla mücadelede etkili ilaç ve bileşiklerin tasarlanması açısından bu ilerlemenin önemini vurguladı.

AlphaFold sunucusu: Bilim adamları için yeni bir araç

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Modeldeki geliştirmelere ek olarak Google DeepMind, “AlphaFold sunucusunu” piyasaya sürdü. Bu ücretsiz çevrimiçi araç, bilim adamlarının gerçek dünya deneyleri yapmadan önce hipotezlerini simüle edilmiş bir ortamda test etmelerine olanak tanır.

Bu girişim, AlphaFold’un tahminlerinin 200 milyondan fazla protein yapısı içeren bir veri tabanı aracılığıyla ticari olmayan araştırmacıların kullanımına ücretsiz olarak sunulduğu 2021’den bu yana mirasına dayanıyor.

Bu kaynak, bilimsel literatürde binlerce kez alıntılanan değerli bir varlık olmuştur.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.