Jim Cramer, ilk çeyrek kazançlarından sonra Arista Networks CEO’suna övgüler yağdırdı

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Ünlü yatırımcı Jim Cramer, Arista Networks Inc’in (NYSE:ANET) CEO’su Jayshree Ullal’a, şirketinin dün gece ilk çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıklamasının ardından övgüler yağdırdı.

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Cramer, Arista Networks’te yükselişe geçti

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Arista Networks, ilk mali çeyrekte hem kar hem de gelir açısından Street tahminlerini kolayca aştı. Mad Money sunucusuna göre:

$ANET şu anda, CEO Jayshree Ullal’ın dediği gibi Titanların bitişiğinde Club adı Broadcom ile orada. Hiperscalers’ın yakınında en iyisi mi? Ben de buna inanmaya başlıyorum.

Bilgisayar ağı şirketine yatırım yapmak yazarlık açısından da çekici çünkü şirketin bağlantı noktası payı nihayet Cisco’nunkini geçmeye başlıyor.

Cramer’ın Şubat ortasındaki geri çekilme durumunda Arista Networks hisselerini satın almayı önerdiğini unutmayın.

https://www.youtube.com/watch?v=k1yt-LpJd-E

Morgan Stanley, $ANET’te 340 dolara yükseliş görüyor

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Arista Networks, geleceğe yönelik rehberlik açısından da beklentilerin önünde geldi ancak yine de görünümü, ileriye doğru bir miktar yavaşlama olduğunu gösteriyor.

Bunun nedeni, CEO Ullal’ın Salı günü kazanç açıklamasında analistlere yaptığı açıklamada, yapay zekanın kendisini $ANET için daha belirgin bir rüzgar olarak sunmasının gelecek yıla kadar (güç, soğutma ve GPU’ların müşteriler için daha erişilebilir olduğu zamana kadar) süreceği yönünde.

Yine bugün, Morgan Stanley’deki analistler Arista Networks hisseleri için fiyat hedefini 340 dolara yükseltti. Bu, buradan %15’lik bir yükselişe işaret ediyor.

New York’ta listelenen firma ayrıca dün gece 1,2 milyar dolarlık hisse geri alımına da izin verdi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.