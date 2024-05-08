Reddit hisseleri ilk çeyrekte yüzde 10 arttı: satın almak için çok mu geç?

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Reddit Inc (NYSE: RDDT) şimdiden yılbaşından bu yana en düşük seviyesine kıyasla %40’a yakın yükseliş kaydetti ancak Citi’deki analistler henüz suyunun bitmediğine inanıyor.

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Reddit hisseleri yüzde 20 daha tırmanabilir

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Yatırım şirketi bu sabah sosyal haber toplayıcısında “satın alma” notunu yineledi ve fiyat hedefini 65 dolara yükseltti, bu da buradan %20’lik bir yükseliş daha olduğunu gösteriyor.

Citi, sosyal medya şirketinin dün gece yayınladığı üç aylık kazanç raporunun ardından Reddit hisselerindeki yükselişini sürdürüyor. Finansal hizmetler devindeki analistler bugün müşterilere şunları söyledi:

Reddit reklam yığınını oluştururken Arama Ağı’nın (1 milyardan fazla aylık sorgu) ve videodan para kazanmanın potansiyel olarak 2024’te başlamasını ve büyüme için orta vadeli bir katalizör oluşturmasını bekliyoruz.

Çarşamba günkü yükselişe rağmen $RDDT, yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesine göre %15 düştü.

https://www.youtube.com/watch?v=O66gExd9mWc

Reddit mali çeyrekte tahminleri alt üst etti

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Reddit Inc, mali yılının ilk çeyreğinde gelirinin yıllık bazda %48 artarak 243 milyon dolara (beklentilerin oldukça üzerinde) ulaştığını gördü.

Citi, New York’ta listelenen şirkete olumlu bakıyor çünkü mevcut mali çeyreği için de etkileyici bir rehberlik yayınladı. CEO Steve Huffman’a göre:

Yeni nesil $RDDT’yi oluşturmaya çalışırken bunu yeni bir bölümün başlangıcı olarak görüyoruz.

Citi analistleri çarşamba günkü araştırma notlarında, merkezi San Francisco, Kaliforniya’da bulunan 8,0 milyar dolarlık şirketin, katılım trendleri ilerlemeye devam ettikçe reklamcılıktaki pazar payını artıracağını ekledi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.