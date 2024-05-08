Shopify hisseleri (SHOP), güçlü ilk çeyrek kazanç raporunun ardından yükselişe geçti
- Shopify'ın birinci çeyrek geliri %23 artış gösterdi ve şirketin lojistik işlerinin satışı da hesaba katıldığında %29 arttı.
- Şirketin serbest nakit akışı marjı yıldan yıla ikiye katlanarak %12'ye yükseldi
- Şirketin brüt karı ilk çeyrekte %33 arttı.
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Shopify hisseleri (NYSE:SHOP) , 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin güçlü mali sonuçların açıklanmasının ardından yükseliş kaydetti. SHOP hissesi piyasa öncesi saatlerde büyük bir darbe aldı ve 8 Mayıs 07:19 GMT-4’te önceki piyasa kapanışı olan 77,37$’dan -12,61 (%16,37) düşerek 64,44$’a geriledi.
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E-ticaret devi etkileyici rakamlar bildirdi, beklentileri aştı ve çeşitli temel ölçümlerde güçlü bir büyüme sergiledi.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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