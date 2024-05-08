Shopify hisseleri (SHOP), güçlü ilk çeyrek kazanç raporunun ardından yükselişe geçti

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Shopify hisseleri (NYSE:SHOP) , 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin güçlü mali sonuçların açıklanmasının ardından yükseliş kaydetti. SHOP hissesi piyasa öncesi saatlerde büyük bir darbe aldı ve 8 Mayıs 07:19 GMT-4’te önceki piyasa kapanışı olan 77,37$’dan -12,61 (%16,37) düşerek 64,44$’a geriledi.

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E-ticaret devi etkileyici rakamlar bildirdi, beklentileri aştı ve çeşitli temel ölçümlerde güçlü bir büyüme sergiledi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.