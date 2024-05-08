Snap, 650 milyon dolarlık özel teklif planlarını duyurdu

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Snap Inc., özel bir dönüştürülebilir borç arzı planlarını açıkladıktan sonra yazmada %3,0 kayıp yaşadı.

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Snap Inc dönüştürülebilir kıdemli notlar sunacak

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Sosyal medya şirketi, Çarşamba günkü basın açıklamasına göre “2030 vadesi dolacak” 650 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir birinci sınıf tahvil sunacak.

Banknotların faiz ve dönüşüm oranları henüz belirlenmedi.

Bu haber, Street tahminlerini kolayca aşan ilk çeyrek kazançlarının ardından Snap hisselerinde %50’lik bir artış yaşanmasının ardından geldi. New York’ta listelenen firma geçen ay da mevcut mali çeyreği için cesaret verici bir rehberlik yayınladı.

Merkezi Santa Monica, Kaliforniya’da bulunan 28 milyar dolarlık şirketin baş teknoloji sorumlusu Robert C. Murphy’nin, kazanç sonrası yükselişin ardından 1,0 milyon Snap hissesini 14 milyon doların üzerinde bir fiyata sattığını unutmayın.

$SNAP özel tekliflerden elde edilen gelirleri nasıl kullanacak?

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Snap, bugün duyurduğu özel arzdan elde edilen gelirleri kurumsal amaçlar için kullanacağını söyledi.

Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, şirketin gelecek yıl ve 2026’da vadesi dolacak ödenmemiş dönüştürülebilir tahvillerini geri satın almak için bunları kullanmayı planladığı belirtildi.

“Bu işlemler, Snap hisselerinin işlem fiyatı üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir ve bu da, bu alımların olmadığı durumda olacağından daha yüksek fiyatlarla işlem görmesine neden olabilir.”

$SNAP’in ikinci mali çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK’ünün 45 milyon dolara kadar çıkmasını beklediğini, analistlerin ise 15,5 milyon dolar beklediğini unutmayın. Wall Street’in şu anda Snap hisseleri üzerinde fikir birliğine dayalı “tutma” notu var.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.