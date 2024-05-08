USD/SEK ve EUR/SEK: İsveç kronunun neden düştüğünü öğrenin

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İsveç kronu Çarşamba günü düşüş eğilimini sürdürdü. EUR/SEK kuru 11,78’e yükseldi ve geçen yılın Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Bu yılın en düşük noktasından %6,6’nın üzerinde artış gösterdi.

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Benzer şekilde USD/SEK kuru da bu yılın en düşük seviyesi olan 9,90’ın üzerine çıkarak 10,92’ye yükseldi ve kronu piyasadaki en kötü performans gösteren gelişmiş ülke para birimlerinden biri haline getirdi.

EUR/SEK vs USD/SEK

Döviz, Riksbank’ın son faiz kararı sonrasında düşüş eğilimini sürdürdü. Banka, faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek %3,75’e indirmeye karar verdi. Ayrıca bu yıl iki kesinti daha yapacağının sinyalini verdi.

Riksbank, enflasyon düşerken bu faiz indirimlerinin zor durumdaki ekonomiyi güçlendirmeye yardımcı olacağını umuyor. En son veriler, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 2023’teki en yüksek seviyesi olan %12’den %4,1’e düştüğünü gösteriyor. Açıklamada şunlar belirtildi :

“Enflasyon görünümünün devam etmesi durumunda Mart ayındaki tahminlere uygun olarak yılın ikinci yarısında politika faizinin iki kez daha düşürülmesi bekleniyor.”

Banka, kronadaki değer kaybının, jeopolitik gerilimlerin ve zayıf kronun İsveç’in enflasyonunu tetikleyeceğine inanıyor.

Riksbank’ın kararının İsveç kronu üzerinde ticari etkileri olacak ve bu da onun neden değer kaybettiğini açıklıyor. Carry trade, yatırımcıların düşük faizli ülkelerden borç alarak daha yüksek getirili para birimlerine yatırım yaptığı bir durumdur.

Sonuç olarak, İsveç faiz oranları ile Avrupa ve ABD’deki faiz oranları arasındaki fark genişlemeye hazırlanıyor. Avrupa’da Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını değiştirmeden yüzde 4,35’te bırakırken, ABD’de faiz oranları yüzde 5,25 ile yüzde 5,50 arasında kaldı.

Bu oranlar arasındaki fark muhtemelen bu yılın ilerleyen dönemlerinde daralmaya başlayacak. ECB’nin Haziran ayında faiz indirimine başlaması beklenirken, analistler Fed’in bu yılın sonlarında iki faiz indirimi yapmasını bekliyor.

ABD enflasyonu bu yıl inatla yüksek kaldı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %3,5 düzeyinde kaldı. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Mart ayında %2,5’e yükseldi; bu, bankanın %2,0 hedefinin üzerindedir.

Yine de Fed, yüksek enflasyona yavaş ekonomik büyümenin eşlik ettiği bir stagflasyon durumuyla mücadele ediyor. Bu nedenle, ekonomiyi güçlendirmek için bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.