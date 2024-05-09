2 yıldır kazanç yok: Lockheed Martin’in hisseleri satın alınmaya değer mi?

Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) havacılık ve savunma sektöründe sağlam bir oyuncudur. Ancak son iki yılda hisse senedi hiçbir yere gitmedi ve 465 dolar civarında gezindi. Bu büyük bir soruyu gündeme getiriyor: Hala iyi bir satın alma mı?

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

110 milyar doları aşan piyasa değeriyle Lockheed Martin’in bir savunma devi olduğuna şüphe yok. Son teknoloji uçaklardan kritik füze sistemlerine kadar her türlü önemli askeri malzemeyi üretiyorlar. Ayrıca, yıllar geçtikçe satışlarını da artırıyorlar; 2014’te 39,9 milyar dolardan 2023’te 67,6 milyar dolara çıkacaklar.

2024’ün ilk çeyreğinde şirket, satışlarda beklenenden daha iyi bir performans göstererek 17,2 milyar dolar hasılat elde ederek tahminleri 1,2 milyar dolar gibi ciddi bir farkla aştı. Ancak kar marjları, esas olarak Havacılık, Füzeler ve Atış Kontrol bölümlerindeki maliyet aşımları nedeniyle bir miktar düştü. Yani satışlar artarken eskisi kadar kar elde edemiyorlar.

Bu maliyet aşımlarının yanı sıra, savunma harcamalarını etkileyen ekonomik gerileme riski de her zaman vardır. Ayrıca savunma sanayindeki rekabet kızışıyor ve bu da Lockheed Martin’in kar marjlarını daha da aşağı çekebilir.

Şirketin son zamanlardaki temellerini inceledikten sonra, Lockheed Martin’in hisseleri hakkında ne söylediklerini görmek için grafiklere dalalım. Bundan sonra nereye gideceğine dair bize ipucu verebilecek herhangi bir eğilim veya model var mı?

Menzilin dışına çıkmak

Copy link to section

LMT’nin uzun vadeli grafiklerine bakarsak, hisse senedinin 2 yıldan fazla bir süredir çoğunlukla 400 ila 500 dolar aralığında olduğunu görebiliriz. Hisse senedine yatırım yapan yatırımcılar fiyat artışı açısından çok az para kazanır veya hiç kazanmazlardı.

Fiyat artışından bahsediyoruz çünkü LMT şu anda yıllık %2,7’lik temettü getirisi anlamına gelen temettü ödemektedir. Yani temettü şeklinde bir miktar getiri elde etmiş olacaklardı.

TradingView’den LMT grafiği

LMT hissesi almak isteyen bir yatırımcıysanız tavsiyemiz, 500$’ın üzerine ikna edici bir şekilde çıkana kadar, yani 2-3 gün bu seviyenin üzerinde kapanana kadar beklemeniz olacaktır.

Eğer LMT hisselerini son 2 yılda veya daha önce satın almış biriyseniz, hisseyi mevcut seviyelerde tutmanızı ancak 380$’ın altına düşerse satmanızı öneririz.

Kısa vadede yukarı yönlü güç devam ediyor

Copy link to section

Kısa vadeli saatlik veya 2 saatlik grafiklerde LMT’nin hisseleri çok daha iyi görünüyor. Güçlü, 15 Şubat’ta 413,93 $’a düştüğünden bu yana güçlü bir yükseliş trendinde. Ancak 470 $ seviyesinin üzerinde dirençle karşılaştı.

TradingView’den LMT grafiği

Hisse senedinde uzun pozisyon almak isteyen kısa vadeli yatırımcılar, hisse senedinin bir gün boyunca 470$’ın üzerinde kapanması ve zararı 442$’a durdurması durumunda bunu yapabilirler. İlk kâr hedefi 498 dolar. Ancak hisse senedi 500 doların üzerine çıkarsa önümüzdeki birkaç hafta içinde 536,4 dolara ulaşmasını bekleyebilirler.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar, hisse senedinin ya grafikte gösterilen kısa vadeli yükseliş trend çizgisinin kırılmasını beklemeli ya da hisse senedi 485 doların üzerine çıktığında açığa satış yapmalı ve zararı durdurmayı 502 dolarda tutmalıdır. Hisse senedi düşmeye başlarsa acil destek seviyeleri 442 dolar ve 414 dolardır ki bu da onların kar hedefi olmalıdır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.