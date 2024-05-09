Duolingo hisseleri rekor kârlılık ve gelir artışına rağmen %12 düştü, işte nedeni
- Uygulamanın hisseleri bir gecede %12 düştü ve yatırımcıların uygulamanın büyüme gidişatına ilişkin endişelerini vurguladı.
- Şirketin net geliri, 2,6 milyon dolarlık net zarara kıyasla önemli bir gelişme göstererek 27 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Gelir de önemli bir artış göstererek %45 artışla 167 milyon dolara ulaştı.
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Popüler dil öğrenme uygulaması Duolingo, 2022’den bu yana en düşük abone ekleme oranıyla karşı karşıya bulunuyor ve bu da şirketi Obsidian League’deki yüksek sıralamasından düşme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
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Mart ayında sona eren çeyrekte günlük ortalama kullanımda piyasa beklentilerinin aşılmasına rağmen, uygulamanın hisseleri bir gecede %12 düştü ve bu da yatırımcıların uygulamanın büyüme gidişatına ilişkin endişelerini vurguladı.
Duolingo’nun istikrarlı bir büyümesi var ancak ivmesi yavaşlıyorCopy link to section
Günlük aktif kullanıcılar (DAU) %55 artışla 31,4 milyona ulaştı; bu, birçok kişinin karantina sırasında yeni diller öğrendiği pandemi sırasında uygulamanın güçlü performansının devamı oldu. Ancak Duolingo’nun İcra Kurulu Başkanı Luis von Ahn temkinli bir bakış açısı sergiledi.
“DAU’nun büyümesini 10 çeyrektir hızlandırdık ve neredeyse her çeyrekte şunu söylemeye devam ettik: Bu sonsuza kadar olamaz”.
Kaçınılmaz yavaşlamaların bu şekilde kabul edilmesi, genel olumlu rakamlara rağmen yatırımcıların tedirginliğine katkıda bulunmuş olabilir.
Rekor kar ve gelir artışıCopy link to section
Büyümedeki yavaşlamaya karşın Duolingo, çeyrekte güçlü bir mali performans bildirdi.
Şirketin net geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 2,6 milyon dolarlık net zarara göre önemli bir iyileşme göstererek 27 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Gelir de önemli bir artış göstererek %45 artışla 167 milyon dolara ulaştı.
Bu mali başarı kısmen uygulamadaki yeniliklerden ve aileler için daha yüksek fiyatlı paketler ve şu anda aktif kullanıcıların %10’unu oluşturan Max adlı sınırsız kullanım seçeneği de dahil olmak üzere yeni fiyatlandırma stratejilerinden kaynaklandı.
Kazanç görünümü ve yatırımcı tepkisiCopy link to section
Güçlü mali sonuçlara ve yıl için gelir tahmininin 729,5 milyon dolardan 735,5 milyon dolara yukarı yönlü revizyonuna rağmen, yatırımcıların odağı yeni kullanıcı eklemenin yavaşlayan hızı üzerinde kaldı.
Bu endişe, Duolingo hisselerinin beklenen açılış fiyatının %12 düşüşle 244,64 $ seviyesinde gerçekleşmesine de yansıdı.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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