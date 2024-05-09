Mizuho, ilk çeyrek kazançlarının ‘altın kadar iyi’ olması nedeniyle Robinhood hisselerini satın alacağını söyledi

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Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) son üç ayda yüzde 70 gibi muazzam bir kazanç elde etti ancak Mizuho analisti, yükselişin önümüzdeki aylarda daha da uzatılabileceğine inanıyor.

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İşte Robinhood hisselerinin satın alınmaya değer olmasının nedeni

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Dan Dolev, finansal hizmetler şirketinin üç aylık kazançlarının “altın kadar iyi” olduğunu bildirmesinin ardından bu sabah $HOOD için “al” notunu yineledi.

Analist, Perşembe günü CNBC’ye verdiği bir röportajda Robinhood’un, ilk çeyreği geçen yıla kıyasla 810.000 artışla toplamda 23.9 milyon finanse edilen müşteriyle bitirdiği göz önüne alındığında açıkça “tüm silindirlere ateş ettiğini” söyledi.

Saklı varlıklarda %65’lik bir artış ve yıldan yıla bazda %40’lık bir gelir artışı ile “daha iyi bir ilk çeyrek isteyemezdik” diye ekledi.

Robinhood hisselerinin, YTD’deki en yüksek seviyesine kıyasla %10 düştüğünü unutmayın.

https://www.youtube.com/watch?v=P9FsbGqj4sY

$HOOD’un daha da yükselmesine başka ne yardımcı olabilir?

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Dan Dolev, $HOOD’daki son kazanımların sürdürülebilir olduğundan emin çünkü şu anda Charles Schwab gibi isimlerden pay alıyor. Bugün CNBC’nin “ Squawk Box ” programında şunları söyledi:

İnsanlar emeklilik varlıklarını Robinhood’a taşıyor. Sadece bir meme hisse senedi alım satım platformundan daha fazlası haline geliyor. Bu $HOOD’un geleceği. Listemde gerçekten üst sıralara koyuyorum.

Mizuho analisti, Nasdaq’da listelenen firmanın yakın zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan bir ” Wells Bildirimi ” almasına rağmen Robinhood hisselerinde 21 dolara yükseliş öngörüyor.

Finansal teknoloji şirketi Avrupa’da genişlemeye devam ederken ve sonunda Asya’ya da girme planlarını gerçekleştirirken $HOOD’un bundan faydalanmasını bekliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.