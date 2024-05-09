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Bugün, küresel çevrimiçi oyun platformu Roblox Corporation, ABD pazarları açılmadan önce 2024 yılının ilk çeyreği mali sonuçlarını açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri’nde en yaygın kullanılan oyun platformlarından biri ve dünya çapında en agresif şekilde büyüyenlerden biri olan Roblox, 2024 yılı için muazzam bir potansiyele ve yatırımcı heyecanına sahiptir.

Roblox daha önce, inşa ettiği büyük ölçekli bir ağ oluşturma ve flört platformu kapasitesine atıfta bulunarak, genellikle ilişkilendirildiği aralardan daha yaşlı diğer demografik özelliklere ve pazarlara girme niyetini açıklamıştı; bu, kullanılmayan büyük bir potansiyel anlamına gelebilir.

Ayrıca, Roblox’un sanal oyun içi para sistemi olan ‘Robux’, şirket için oyun içi satın alma gelir akışları açısından büyük bir potansiyel taşımaya ve her yerde ebeveynlerin cüzdanlarının baş belası olmaya devam ediyor.

Bugünkü finansal sonuçlar

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Roblox Corporation, ortak hissedarlara atfedilen net zararın 270,6 milyon dolar, konsolide net zararın ise 271,9 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Ancak gelir, bir önceki yıla göre %22 artışla 801,3 milyon dolara ulaştı.

Bu kısmen Ortalama Günlük Aktif Kullanıcı Sayısının bir önceki yıla göre %17 artışla 77,7 milyon olmasından kaynaklanıyordu.

Belki de en cesaret verici olanı, Roblox’un işletme faaliyetlerinden sağladığı net nakit ve nakit benzerlerinin bir önceki yıla göre %37 artışla 238,9 milyon dolar olması, serbest nakit akışının ise 2023’ün ilk çeyreğinden bu yana %133 artışla 191,1 milyon dolar olmasıydı.

Bu arada şirket aynı zamanda düzeltilmiş FAVÖK’ün 6,9 milyon $ zarar olduğunu bildirdi.

Kazanç öncesi beklentiler

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Bu çeyrekte analistler, Roblox’un şu ana kadar yaşadığı net kayıpların azaldığını görmeyi umuyordu ve gelirlerin yaklaşık 930 milyon dolar artacağı konusunda iyimserdi.

Sonra Roblox’un kendi beklentileri var. Roblox, 2023’ün 4. çeyreğinin sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki 2024’ün 1. çeyreğine ilişkin yönergeyi sağladı:

Gelir 755 milyon ila 780 milyon dolar arasında.

Rezervasyonlar 910 milyon ila 940 milyon dolar arasında.

Konsolide net zarar 347 milyon ila 342 milyon dolar arasında.

55 milyon ila 50 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK kaybı şunları içerir:

Ertelenmiş gelirde 158 milyon ila 163 milyon dolar arasında artış.

Ertelenmiş gelir maliyetinde 33 milyon ila 35 milyon dolar zarar arasında artış.

Önceki sonuçlar: bir karşılaştırma

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Roblox, kullanıcılarda büyük bir artış ve mevcut kullanıcıların sadakatinin sürdürülmesi gibi teşvik edici rakamlara ve ayrıca 4. çeyrekte gelirde %30’luk bir artışa rağmen, geçen çeyrekte 323 milyon doların üzerinde net zarar bildirdi.

2023 yılının ilk çeyreğindeki mali sonuçlarla karşılaştırıldığında bu çeyrek birçok açıdan beklenenden daha iyiydi.

2023 yılının ilk çeyreğine ait mali sonuçlar şöyleydi :

Gelir, önceki yılın aynı dönemine göre %22, sabit kur bazında ise %24 artışla 655,3 milyon dolar oldu.

Rezervasyonlar geçen yılın aynı dönemine göre %23, sabit kur bazında ise %25 artışla 773,8 milyon dolara ulaştı.

Adi hissedarlara atfedilen net zarar 268,3 milyon dolar oldu

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 173,8 milyon dolar oldu

Ortalama Günlük Aktif Kullanıcı Sayısı (‘GEKS’) geçen yıla göre %22 artışla 66,1 milyon oldu

Çalışılan saat geçen yıla göre %23 artışla 14,5 milyar oldu

GEKS başına ortalama rezervasyonlar yıllık bazda sabit kalarak 11,70 dolardı

Bu arada, önceki çeyrekte (2023’ün 4. çeyreği) aşağıdaki sonuçlar elde edildi:

Gelir, bir önceki yıla göre %30 artışla 749,9 milyon dolar oldu.

Rezervasyonlar geçen yıla göre %25 artışla 1.126,8 milyon dolara ulaştı.

Adi hissedarlara atfedilen net zarar 323,7 milyon dolardı.

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit, önceki yıla göre %20 artışla 143,3 milyon dolar oldu.

Ortalama Günlük Aktif Kullanıcı Sayısı (‘DAU’lar’) geçen yıla göre %22 artışla 71,5 milyona ulaştı.

Ortalama aylık tekil ödeme yapan kişi sayısı, bir önceki yıla göre %18 artışla 15,9 milyon oldu ve aylık tekil ödeme yapan kişi başına ortalama rezervasyonlar %6 artışla 23,65 $ oldu.

Çalışılan saat geçen yıla göre %21 artışla 15,5 milyar oldu.

GEKS başına ortalama rezervasyonlar geçen yıla göre %3 artışla 15,75 dolar oldu.

Net likidite 2,2 milyar dolardı; Sözleşmeye Göre Düzeltilmiş FAVÖK, önceki yıla göre %42 artışla 259,6 milyon dolar oldu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.