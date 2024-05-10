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iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ: ITOS), kayıtlı doğrudan arz planlarını duyurmasının ardından bugün %30 arttı.

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iTeos Therapeutics hisseleri ilk çeyrek kazançlarıyla yükselişe geçti

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Biyoteknoloji şirketi, her biri 17,50 dolardan toplam 1.142.857 hisse satacak ve bu da önceki kapanışa göre %44 prim anlamına geliyor.

Cuma günkü basın açıklamasına göre, teklif aynı zamanda “5.714.285’e kadar hisse satın almak için ön fonlu varantları” da içerecek.

Yine bugün, $ITOS ilk çeyrekte 38,2 milyon dolar veya hisse başına 1,07 dolar kaybettiğini açıkladı. Bu, geçen yılın aynı çeyreğindeki 15,6 milyon dolarlık veya hisse başına 44 sentlik zarara göre önemli ölçüde arttı.

Yine de iTeos Therapeutics’in hisseleri, Ocak ayı sonundaki yılbaşından bugüne kadarki en düşük seviyesine kıyasla %70 gibi muazzam bir artış gösterdi.

$ITOS tekliften elde edilen geliri nasıl kullanacak?

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Kayıtlı doğrudan teklif, iTeos Therapeutics’in “klinik programlarını ve klinik öncesi hattını geliştirmek” için kullanacağı brüt gelirden yaklaşık 120 milyon dolar toplayacak.

Cuma günkü basın açıklamasına göre gelirlerin bir kısmı genel kurumsal amaçlara da gidecek.

$ITOS, Boxer Capital ve RA Capital Management (mevcut yatırımcılar) tarafından yönetilen finansmanın, alışılagelmiş kapanış koşullarını karşılaması koşuluyla önümüzdeki hafta içinde kapanmasını bekliyor.

Biyoteknoloji firmasının Mart 2024 sonunda 595 milyon dolar nakit ve eşdeğeri (yatırımlar dahil) vardı. Wall Street’in şu anda yazılı olarak temettü ödemeyen iTeos Therapeutics hisseleri üzerinde konsensuslu bir “satın alma” notu var.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.