Japonya’nın SBI varlıkları artık bir XRP defter doğrulayıcısı

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Japonya’nın finans devi SBI Holdings’in bir yan kuruluşu olan SBI VC Trade, XRP Ledger (XRPL) üzerinde bir doğrulayıcının başlatıldığını duyurdu. 10 Mayıs tarihli basın açıklamasına göre şirket, düğüm operasyonlarına başladı ve doğrulama hizmeti aktif durumda.

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SBI VC Trade, XRPL’de dUNL doğrulayıcısı olma yolunda ilerlemeyi amaçlıyor; bu rol, defterde yapılan değişiklikler üzerinde kendisine daha fazla etki kazandıracak.

XRPL’deki doğrulayıcılar, işlemlerin geçerliliğini onaylamaktan sorumludur. dUNL (varsayılan Benzersiz Düğüm Listesi) doğrulayıcı, defterin işlevleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan seçilmiş bir grubun parçasıdır.

Her doğrulayıcı, güvenilir doğrulayıcıları listeleyen UNL’sini seçebilse de, XRPL Vakfı ve Ripple tarafından önerilen XRPL için dUNL listesi oldukça etkilidir.

SBI, Ripple’ı desteklemeye devam ediyor

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Ayrıca SBI VC Trade, Japon XRP topluluğunun XRPL operasyonlarına ve değişikliklerin ayrıntılarına ilişkin anlayışını geliştirmeyi amaçlayan eğitim materyalleri sağlamayı planlıyor. Firma, anketler aracılığıyla toplanan topluluk geri bildirimlerine dayanarak değişikliklerle ilgili kararlar alacak.

SBI VC Trade ayrıca ana şirketi SBI Holdings’in XRPL ekosistemine katkılarının altını çizdi. Özellikle SBI Holdings, Ocak ayında XRPL’de NFT yayınlama niyetini duyurdu. Ayrıca geçen yılın temmuz ayında SBI VC Trade, XRP’nin Japon pazarındaki varlığını güçlendirmek için çeşitli kampanyalar başlattı.

Bu girişimler, SBI Holdings’in Ripple ile olan işbirliğinin bir parçasıdır ve SBI Ripple Asia’nın yaratılmasına yol açmaktadır. Ortak girişim, 70’ten fazla ülkede havale hizmetleri sunmak için RippleNet’ten yararlanıyor. SBI Holdings bu girişimde %60 hisseye sahipken, Ripple kalan %40 hisseye sahip.

Bu ortamda Ripple, HashKey Group’un Tokyo merkezli firması HashKey DX ile de ortaklığa girdi. İşbirliği, Japonya’da XRP Ledger tarafından desteklenen iş çözümlerinin başlatılmasına odaklanıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.