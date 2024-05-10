Taiwan Semiconductor Nisan satışları bir önceki yıla göre %60 arttı: hisse senedini satın almalı mısınız?

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM), Nisan 2024 satış rakamlarıyla güçlü bir büyüme tablosu çizerek başarı dalgalarını hızla sürdürüyor. Şirketin geliri önceki yıla kıyasla %59,6 oranında etkileyici bir artış göstererek 236,02 milyar NT$’a ulaştı. Bu olağanüstü performans, TSM’nin Apple, Nvidia ve AMD gibi teknoloji devleri için önemli bir tedarikçi olma konumundan kaynaklanıyor.

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CEO CC Wei’nin yarı iletken pazarının 2024’teki büyüme beklentilerine ilişkin daha önceki uyarılarına rağmen TSM, geleceği konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Şirket, yapay zeka uygulamalarında kullanılan yarı iletkenlere yönelik artan talebin etkisiyle, özellikle dökümhane sektöründe sağlıklı bir genişleme bekliyor.

Üstelik TSM’nin hissedarlarına olan bağlılığı, 2024’ün ilk çeyreği için onaylanan hisse başına 4 NT$ nakit temettü ile son temettü duyurusunda açıkça görülüyor.

Şimdi, TSM’nin etkileyici satış rakamları sahneyi hazırlarken, şirketin hisse senedi performansını etkileyen teknik hususları analiz etmek için grafiklere dalalım.

145$ Bariyeri

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TSM’nin uzun vadeli grafikleri, yarı iletkenler gibi oldukça döngüsel bir endüstrinin karşı karşıya olduğu dalgalanmayı gösteriyor. Korona virüs ayı piyasasında 40 dolar seviyelerine düşen hisse senedi, Şubat 2021 itibarıyla 140 doların üzerine çıktı ancak 145 doların üzerine çıkmakta zorlandı.

TradingView’den TSM grafiği

Ocak 2022’de tekrar 145 dolar sınırını aşmayı denedi ancak başarısız oldu. Bu yılın başlarında da hisse senedi 158,4 dolara kadar yükseldi ancak hemen geri çekildi. Hisse senedi en az bir hafta 145 doların üzerinde kapanmadığı sürece kısa vadeli yükseliş trendinin yeniden sona ermesi ihtimali var.

Hisse senedini satın almak isteyen yatırımcılar bunu yalnızca hisse senedi bir hafta boyunca 145 doların üzerinde kapandıktan sonra yapmalıdır.

Kısa vadeli menzil test ediliyor

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Kısa vadeli saatlik grafikte TSM hisselerinin üç aydır büyük ölçüde 125-145$ aralığında işlem gördüğünü görebiliyoruz. Bu aralık bugün tekrar test edilecek.

TradingView’den TSM grafiği

Hisse senedinde yükseliş bekleyen trader’lar, hisseyi 147-148 dolar civarından alabilirler ancak 134,6 dolar civarına sıkı bir stop-loss koyarak pozisyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Hisse senedi yükselmeye devam ederse, 158 $ seviyesinde veya 172 $ civarında kar kaydedebilirler.

Hisse senedinde düşüş bekleyen trader’lar, 158,5 $’da stop-loss ile 150 $ seviyesine yakın pozisyon açabilirler. Hisse senedi belirli bir aralıkta işlem görmeye devam ederse, 125 dolar civarında kar elde edebilirler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.