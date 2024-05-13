AB, Teams uygulaması üzerinden Microsoft’a karşı yeni antitröst suçlamaları uygulamaya hazırlanıyor

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Financial Times’ın Pazartesi günkü bir raporuna göre Avrupa Birliği, teknoloji devinin video konferans uygulaması Teams’e odaklanan endişelerle Microsoft Corporation’a karşı yeni antitröst suçlamaları getirmeye hazırlanıyor.

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Konuya aşina olan kaynaklar, AB yetkililerinin Microsoft’un uygulamalarının pazardaki rakiplerine dezavantaj yaratabileceğine inandıklarını belirtti.

Entegrasyon ve fiyatlandırma stratejileriyle ilgili endişeler

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Avrupa Komisyonu’nun ana sorunu, Teams’in Microsoft’un daha geniş Office yazılım paketine entegrasyonuyla ilgili gibi görünüyor.

Microsoft’un Teams’i Office paketinden ayırmayı teklif ederek bu endişeleri giderme çabalarına rağmen, AB yetkilileri bu önlemlerin adil rekabeti sağlayacak kadar ileri gittiğine ikna olmadı.

Rakipler, Teams’in Microsoft’un kendi yazılımıyla daha sorunsuz çalışacak şekilde uyarlandığı ve potansiyel olarak diğer video konferans uygulamalarını devre dışı bırakabileceği yönünde alarmlar verdi. Ayrıca Microsoft’un fiyatlandırma stratejisinin müşterilerin alternatif hizmetlere geçişini daha az çekici hale getirdiğine dair suçlamalar da var.

AB’nin olası suçlamalarının sonuçları

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Önümüzdeki haftalarda resmileştirilmesi beklenen potansiyel antitröst suçlamaları, büyük teknoloji şirketlerinin küresel düzenleyici ortamlarda gezinirken karşılaştıkları zorlukların altını çiziyor.

Bu gelişmeler, büyük teknoloji firmalarının rekabetçi uygulamalarına ilişkin daha geniş kaygıları yansıttığı ve ABD ve Asya da dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki benzer incelemeleri yansıttığı için özellikle önemlidir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.