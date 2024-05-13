Arm Holdings yapay zeka çiplerine doğru genişliyor: Hisse senedini satın almak için doğru zaman mı?

Arm Holdings plc (NASDAQ:ARM), yapay zeka (AI) çipleri alanına cesur girişiyle yarı iletken endüstrisinde sismik bir değişime zemin hazırladı. Nikkei Asia’dan gelen son raporlar, SoftBank Group Corp. (OTCMKTS:SFTBY) çatısı altında İngiltere merkezli bir çip tasarımcısı olan Arm’ın, 2025 gibi erken bir tarihte kendi AI çiplerini piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor.

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Bu stratejik hamle, Arm’ın geleneksel çip tasarımlarını lisanslama rolünden, artık en son teknolojiye sahip yapay zeka donanımlarının geliştirilmesi ve üretimine yönelmesi anlamına geliyor. Yapay zeka çip üretimine yönelme kararı, Arm’ın gelişen yapay zeka bilgi işlem pazarının dalgasına ayak uydurma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Bir AI çip bölümü kurma ve 2025 baharına kadar prototip geliştirmeyi başlatma planlarıyla Arm, Nvidia (NASDAQ:NVDA) gibi köklü oyuncuların hakim olduğu statükoyu bozmaya hazırlanıyor. Arm, çip mimarisindeki uzmanlığından yararlanarak ve çeşitli sektörlerde yapay zeka destekli çözümlere yönelik artan talepten yararlanarak, hızla gelişen bu sektörde önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.

Üstelik SoftBank Group Corp.’un mali desteği, Arm’ın yapay zeka çipi üretimine yönelik girişimine önemli bir ağırlık katıyor. SoftBank’ın önemli yatırımı ve stratejik vizyonuyla Arm, çip geliştirme ve üretimin karmaşıklıklarını aşmak için iyi bir konuma sahip.

Arm’ın yarı iletken ortamını bozma ihtimali, hisse senedinin Pazartesi günü piyasa öncesi %3’ün üzerinde yükselişle işlem görmesi nedeniyle finansal piyasalarda şimdiden dalgalanmalara neden oldu. Arm Holdings’in hisseleri, Eylül 2023’teki halka arzından bu yana büyük bir yükseliş yaşadı ve Şubat 2024’te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 164 dolara ulaştı.

Arm Holdings iddialı yapay zeka çip girişimiyle manşetlere çıkmaya devam ederken, yatırımcılar çok önemli bir soru üzerinde kafa yormaya devam ediyor: Bu teknoloji santralini satın almak için şimdi doğru zaman mı? Daha derin bilgiler sağlamak için, Arm Holdings hisselerinin teknik analizini inceleyerek mevcut gidişatını ve gelecekteki potansiyel performansını ölçelim.

Yapay zekanın desteklediği rallide nefes alma

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Şirketin 7 Şubat’ta 2024’ün üçüncü çeyreği için beklenenden daha iyi sonuçlar açıklamasının ardından Arm’ın hisseleri, 80 doların altındaki rakamlardan 160 doların üzerine ani ve hızlı bir yükseliş gördü. Ancak bundan sonra hisse senedi biraz sakinleşti ancak çoğunlukla 120 doların üzerinde işlem gördü. Şubat ortası ile nisan ortası arasında 150$ aralığı.

TradingView’den ARM grafiği

Nisan ortasından sonra, AI ile ilgili tüm hisse senetlerinde yaşanan katliamın ortasında, Arm’ın hisseleri de 19 Nisan’da 120 doların üzerinde bir seviyeden 85,61 dolara geriledi. O zamandan bu yana hisse senedi yavaş ama istikrarlı bir seyir izledi, şu anda 110$ civarında işlem görüyor ve Pazartesi günü bu seviyenin üzerinde açılması bekleniyor.

Hisse senedinde yükseliş bekleyen yatırımcılar, zararı durdurmayı 97,5 $ seviyesinde tutarken, bugün açılışta 112 $ veya üzeri bir fiyattan satın alabilirler. Hisse senedi buradan yükselirse 135 dolar civarında kısmi kar elde edebilir ve kalan hisseleri 160 doların üzerinde bir hedef için tutabilirler.

Hisse senedinin mevcut seviyelerde açığa satılması tavsiye edilmese de, bunu yapmak isteyen trader’lar bugün 112 $’ın üzerinde açığa satış yapabilirken, bir önceki kanal desteği olan 120 $’ın birkaç sent üzerinde sıkı bir zararı durdurmayı koruyabilirler. Hisse senedi önümüzdeki günlerde 120 doların üzerine çıkmazsa, kısa süre sonra yeniden 90 doların altına düşerek kar elde edebileceklerini bekleyebilirsiniz.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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