Nio CEO’su Elon Musk’u yenerek ‘Yılın EV Kişisi’ tacını kazandı

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Nio Inc (NYSE: NIO), CEO’su William Li’nin “Yılın Elektrikli Araç Kişisi” seçilmesinin ardından bugün ön piyasada yükselişe geçiyor.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Nio CEO’su neden bu unvanı kazandı?

Copy link to section

Li, Pazartesi günü 2024 TopGear.com Elektrik Ödülleri’nde taç giydi.

Haber, Nio’nun kitlesel pazar için yarı katı hal pilleri piyasaya süren ilk elektrikli araç firması olmasından kısa bir süre sonra geldi. BBC Top Gear’ın genel yayın yönetmeni Jack Rix’e göre:

Li, pil değiştirme teknolojisini gelecekteki otomobillerde standart olarak kullanmak için Çin’in her yerinde anlaşmalar imzalıyor ve elektrikli araçlara damgasını vuruyor.

Merkezi Şanghay, Çin’de bulunan şirketin aynı zamanda Mayıs ayında kitlesel pazara yönelik ilk otomobilini tanıtacağını da unutmayın. Nio hisseleri yazı yazarken yıl boyunca yaklaşık %40 düşüş gösterdi.

https://www.youtube.com/watch?v=z9DFt5vEYig

Nio, Mart ayında teslimatlarda büyük bir artış gördü

Copy link to section

Geçtiğimiz ay Nio, aylık teslimatlarında %46’lık ardışık bir artış bildirdi ve ölçüm geçen yıla göre %14,3 arttı ( daha fazla bilgi edinin ).

Çinli EV firması bugüne kadarki toplam teslimatlarda yarım milyona ulaşmaya yakın. BBC’den Jack Rix de Pazartesi günü şunları söyledi:

Nio, pil değiştirme istasyonlarını Orta Avrupa’da yaygınlaştırmakla meşgul ve eğer format yaygınlaşırsa Li, otomobil endüstrisindeki en etkili insanlardan biri haline gelebilir.

Piyasa analistimiz Crispus Nyaga, NIO dolarının yakın vadede 7,0 dolara ulaşmasını bekliyor ancak sonrasında bir düşüş yaşanmasını bekliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

More