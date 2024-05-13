Pamuk stokları artmaya hazırlanıyor: USDA verileri 2024-25’te arzda 5,4 milyon balyalık artış olduğunu gösteriyor

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ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Mayıs 2024 Dünya Arz ve Talep Tahminini ( WASDE ) yayınladı ve 2024-25 sezonu için küresel pamuk arzında önemli bir artış öngörüyor.

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Rapora göre pamuk üretiminin her biri 480 pound ağırlığında 5,4 milyon balya artması ve toplam küresel üretimin 119,05 milyon balya olması bekleniyor.

Üretimdeki bu artışın hem küresel tüketimde hem de kapanış stoklarında artışa yol açması bekleniyor.

Yurt içi ve yurt dışı pamuk dinamikleri

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Raporda toplam üretimin 116,86 milyon balyasının üretici ülkelerde yurt içinde tüketileceği vurgulanıyor. Küresel pamuk tüketiminin yıllık bazda %3 oranında artması bekleniyor.

Üretim artışının tüketimi geride bırakması beklenirken, dünya çapındaki kapanış stoklarının 2,5 milyon balya artarak 83,0 milyon balyaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Küresel arza bölgesel katkılar

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Brezilya, ABD ve Türkiye’deki pamuk mahsullerindeki dikkate değer artışların, Çin ve Hindistan’daki azalan üretimleri fazlasıyla telafi etmesi bekleniyor.

Küresel arzdaki bu artışın dünya ticaretini son dört yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor.

Önceki tahminlerde yapılan revizyonlar

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WASDE raporu ayrıca 2023-24 sezonuna ilişkin küresel tahminleri de revize ederek daha önce bildirilenden daha yüksek üretim ve tüketim olduğunu gösteriyor.

Ayarlamalar arasında Avustralya’nın mahsulünde 200.000 balya, Hindistan’ın mahsulünde ise 500.000 balyalık artış yer alıyor. Çin ve Hindistan’da tüketim ayarlamaları artarken, Bangladeş, Brezilya, Pakistan, Türkiye ve Özbekistan’da daha düşük kullanım oranları kaydedildi.

Sonuç olarak, 2023-24 küresel kapanış stokları, esas olarak Brezilya ve Hindistan’daki tarihsel tüketim revizyonları nedeniyle 2,6 milyon balya düşüşle 80,5 milyona ayarlandı.

ABD pamuk mahsulüne ilişkin görünüm

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USDA, 2024-25 sezonu için daha büyük bir ABD pamuk mahsulü öngörüyor ve üretimin 16,0 milyon balya olacağını tahmin ediyor.

Bu artış, bir önceki yıla kıyasla biraz daha yüksek ekili alanlara ve önemli ölçüde azalmış mahsul terk oranlarına bağlanıyor.

Daha düşük bir ulusal verim tahminine rağmen, artan ekili ve hasat edilen alanların geçen sezona göre yaklaşık 4 milyon balya daha fazla üretim yapması bekleniyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.