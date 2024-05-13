Van Eck, Limonata hisselerindeki hissesini kesti: siz de yapmalısınız mı?
- Van Eck dördüncü çeyrekte 244.000 $ değerinde Limonata stoğu sattı.
- Jefferies analistleri LMND'de hisse başına 16 dolara doğru bir düşüş görüyor.
- Limonata hisseleri yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesine göre %10'un üzerinde düşüş yaşadı.
Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram, Twitter ve Google Haberler‘de takip edin >
Van Eck Associates Corp, Lemonade Inc’deki (NYSE: LMND) hisselerini azalttığını duyurdu. Sigorta şirketinin hisseleri hala %15’in üzerinde yükselişte.
Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.
Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.
Van Eck 244.000 $ değerinde LMND sattıCopy link to section
Yatırım yönetimi şirketi, dördüncü çeyrekte $LMND’ye olan riskini %28’in üzerinde azalttı.
Toplamda 6.053 Limonata hissesini yaklaşık 244.000 dolara sattı ancak hâlâ New York merkezli firmanın yaklaşık 15.000 hissesini elinde tutuyor.
Haber, Lemonade’ın Street’in tahminlerini aşan ilk çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıklamasından birkaç hafta sonra geldi. $LMND ayrıca 2024 sonuna kadar nakit akışı bazında dengeye ulaşacağını da söyledi.
Limonata hisseleri yazı yazarken yıl boyunca %10’un üzerinde düşüş yaşadı.
Bugün Limonata hissesi satın almalı mısınız?Copy link to section
Jefferies’teki analistlere göre Lemonade’in ilk çeyreğindeki güç öncelikle PYD’nin (önceki yılın gelişimi) olumlu olmasıyla ilgiliydi.
Bu avantajın tekrarlanma ihtimali düşük olduğundan, $LMND’yi “düşük performans” olarak derecelendirmeye devam ediyorlar. 16 dolarlık fiyat hedefi buradan yaklaşık %10’luk bir düşüşe işaret ediyor.
Jefferies, uzmanların hava şartlarına bağlı kayıplar öngörmesi nedeniyle Limonata hisselerinde düşüş eğilimini sürdürüyor. Sürdürülebilir kârlılığa doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt elde edilene kadar sigorta şirketine karşı tutumlarını değiştirme konusunda isteksizler.
New York’ta listelenen firmanın yazılı olarak temettü ödemediğini unutmayın. Dolayısıyla pasif gelir aracı olarak sahip olmak da çekici değil.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
Want easy-to-follow crypto, forex & stock trading signals? Make trading simple by copying our team of pro-traders. Consistent results. Sign-up today at Invezz Signals™.