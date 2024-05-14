Sony, gelirinin %14 artışla 3,5 trilyon yene çıkmasına rağmen yıllık kârında %7 düşüş bildirdi

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Bugün, 14 Mayıs 2024’te Sony, 2023 mali yılı kazançlarını açıkladı.

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Sony’nin geliri ve kârı

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Şirket, finansal hizmetlerindeki düşüş nedeniyle 23 Mali Yılda yıllık kârında %7’lik bir düşüş bildirdi. Tüm yılın faaliyet karı %5 artışla 1,28 trilyon yene ulaştı.

Japon holdingi net karının %34’e yükseldiğini gördü.

Sony 3,5 trilyon yen gelir elde etti. Bu da geçen yıla göre yüzde 14’lük bir artış anlamına geliyor.

Finansal hizmetler birimi, 2023 yılında 173,6 milyar yen faaliyet geliri bildirdi; bu, 2022’deki önemli artışın ardından önceki yıla kıyasla %22,5 düşüş anlamına geliyor. Sony’nin Görüntüleme ve Algılama Çözümleri (I&SS) işletmesi 193,5 milyar yen işletme geliri bildirdi yen, 2022’ye göre %9 düşüş.

Sony’nin oyun ve film işlerindeki performansı

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Sony’nin oyun işinin faaliyet karı iki kattan fazla artarak 105,98 milyar yen’e ulaştı ve film işinin faaliyet karı neredeyse ikiye katlanarak 30,67 milyar yen’e ulaştı. Şirketin Mart ayı net faaliyet karı, bir önceki yıla göre %57 artışla 229,4 milyar yen oldu.

Sony’nin PlayStation 5 satışları

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Sony, PlayStation 5 satışlarına ilişkin revize edilmiş hedefini az farkla kaçırdı. Şirket, amiral gemisi konsolunun satışlarının 2023 mali yılında 20,8 milyon adede ulaştığını, bunun da Şubat ayında yatırımcılara açıklanan 21 milyon adet hedefinin biraz gerisinde kaldığını bildirdi.

Gelecek projeksiyonları

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Sony, mevcut mali yıl için genel grup gelirinde bir düşüş öngörüyor. Şirket, satışların Mart 2025’te sona eren yıl için %5 düşüşle 12,3 trilyon yene ulaşmasını bekliyor.

Nisan ayında başlayacak mali yıl için Sony, gelirin %5,5 düşüşle 12,310 trilyon yene, net karın ise %4,7 düşüşle 925,00 milyar yene düşmesini bekliyor. Şirket, oyun işinden elde edilen işletme karının önceki yıl 290,2 milyar yenden 310,00 milyar yene çıkmasını bekliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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