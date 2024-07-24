Engelleri yıkmak: ABD’de kadın başkanlığına giden yol neden anlaşılması zor?

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Eşitlik ve ilerleme değerleriyle kutlanan bir ulus olan Amerika Birleşik Devletleri’nde kadın başkanın bulunmaması, ciddi bir anormallik olmaya devam ediyor.

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Cinsiyet eşitliğinde kayda değer ilerlemelere rağmen, ülkedeki en yüksek makam henüz bir kadın tarafından işgal edilmedi.

Bu sorun , Başkan Joe Biden’ın yeniden seçim yarışından çekilmeye karar vermesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in muhtemelen Demokratların adayı olmasına yol açmasıyla daha da acil hale geldi.

Ancak bu engeli aşma yolculuğu, köklü toplumsal engellerle ve sistemik zorluklarla doludur.

Kamala Harris: ABD siyasetinde yeni bir sayfa mı?

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Harris’in Biden’ın halefi olarak aday gösterilmesi hem ilerlemeyi hem de devam eden zorlukları vurguluyor.

Harris, açıklamasında Biden’a verdiği destekten dolayı minnettarlığını ifade ederek, Donald Trump’ın gündemine karşı Demokrat Parti ile ulusu birleştirme vizyonunu özetledi.

Başkanın desteğini almaktan onur duyuyorum ve niyetim bu adaylığı hak edip kazanmaktır. Geçtiğimiz yıl boyunca ülke çapında seyahat ettim ve Amerikalılarla bu önemli seçimdeki net seçim hakkında konuştum. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda da bunu yapmaya devam edeceğim. Donald Trump’ı ve onun aşırı Proje 2025 gündemini yenmek amacıyla Demokrat Parti’yi ve milletimizi birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

California Valisi Gavin Newsom da Harris’i açıkça övdü ve onun siyasi zorluklar karşısında dayanıklılığını ve azmini vurguladı. Newsom’un desteği, Harris’in Trump’ın tartışmalı politikalarına karşı saldırıyı yönetme becerisine olan güveninin altını çiziyor.

Tough. Fearless. Tenacious.



With our democracy at stake and our future on the line, no one is better to prosecute the case against Donald Trump's dark vision and guide our country in a healthier direction than America’s Vice President, @KamalaHarris. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 21, 2024

Tersine, Cumhuriyetçiler Harris’i Biden’ın algılanan başarısızlıklarıyla aynı hizaya getirerek ve potansiyel başkanlığını çevreleyen siyasi çekişmeyi vurgulayarak eleştirdiler.

Bu arada, yakın zamanda yapılan bir YouGov anketi Harris’e yönelik karmaşık bir destek ortamını ortaya koyuyor. Demokrat seçmenlerin yüzde 60’ı onun adaylığını desteklerken, yüzde 21’i diğer adayları tercih ederken, yüzde 19’u ise kararsız kaldı.

Trump ile varsayımsal eşleşmelerde Harris biraz geride kalıyor ve bu da mevcut seçim dinamiklerinin değişkenliğini vurgulayan sıkı bir yarışı yansıtıyor. Bağımsız seçmenler daha az istekli görünüyor; yalnızca %30 Harris’i destekliyor.

Statista verilerine göre her 10 Demokrattan 6’sı aday olarak Kamala Harris’i tercih ederken geri kalanı kararsız.

Kaynak: Statista

Amerikan siyasetinde cinsiyet önyargısı

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Toplumsal cinsiyet eşitliğindeki ilerlemelere rağmen, köklü kültürel ve sistemik önyargılar kadınların siyasette ilerlemesini engellemeye devam ediyor.

Demokrat analist ve aktivist Adelys Ferro, kadın başkanın olmayışının kadınlar arasındaki yetenek eksikliğinden ziyade kalıcı cinsiyet önyargısını yansıttığını vurguluyor.

Ferro, kadınların karşılaştığı engellerin köklerinin siyasi ve kurumsal alanlarda dışlayıcı bir atmosfer yaratan kültürel önyargılardan kaynaklandığını savunuyor.

Ferro, “Kadınların hazırlıklı olmalarına ve niteliklerine rağmen toplumsal önyargılar onların en yüksek otorite düzeylerine doğru ilerlemelerini engellemeye devam ediyor” diye açıklıyor. Bu önyargı, erkek egemen siyasi ortamı sürdürüyor ve kadınların başkanlığa yükselmesini zorlaştırıyor.

İlerleme ve kalıcı zorluklar

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Kadınların ABD siyasetindeki ilerlemesi ortadadır ancak çığır açan bir başkanlık için yetersizdir.

Amerikan Kadınları ve Politika Merkezi’nin 2024 tarihli bir raporuna göre kadınlar, Senato koltuklarının %25’ini ve Kongre koltuklarının %28,2’sini rekor bir oranla elinde tutuyor.

Bu rakamlar ilerlemeyi temsil etse de, kadın başkanlığı garantilemek konusunda yetersiz kalıyor.

Ferro, kadınların en yüksek göreve hazır olup olmadığı konusunda süregelen damgalamalar ve yanlış kanılar nedeniyle toplumsal ve siyasi liderlerin kadın cumhurbaşkanı seçme konusunda tereddütlü kaldığına dikkat çekiyor.

ABD siyasetinde cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yavaş ve zorlu yolculuk, yerleşik önyargılar ve kültürel beklentiler nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor.

Kaynak: Amerikalı Kadınlar ve Politika Merkezi

Başkanlığa aday olmak, kadınlar için mali kaynakların ve kampanya desteğinin güvence altına alınması da dahil olmak üzere benzersiz zorluklar sunuyor.

Tarihsel olarak kadınlar, gerekli finansman ve ağ kurma fırsatlarını elde etmede engellerle karşılaşmış ve bu durum onları erkek meslektaşlarına göre dezavantajlı duruma düşürmüştür.

Bu mali eşitsizlik, eşit şartlarda rekabet etme yeteneklerini sınırlıyor ve siyasette erkek egemenliğini güçlendiriyor.

Kadın liderliğin uluslararası örnekleri

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ABD henüz bir kadın başkan seçmemiş olsa da diğer ülkeler bu engeli başarıyla aştı.

Angela Merkel (Almanya), Jacinda Ardern (Yeni Zelanda), Tsai Ing-wen (Tayvan) ve Michelle Bachelet (Şili) ve Dilma Rousseff (Brezilya) gibi önemli Latin Amerikalı liderler, kadınların en üst düzeyde etkili bir şekilde liderlik yapabileceklerini gösteriyor. devlet.

Bu örnekler ABD siyasi ortamındaki değişim olasılığının altını çiziyor ve kadın başkanın seçilmesini engelleyen kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguluyor.

Kadın adayların teşvik edilmesi ve seçim

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Adil bir siyasi ortamın teşvik edilmesi, kadınların liderlik kapasitelerinin tanınmasını ve değer verilmesini gerektirir.

Ferro, kadınların yönetici rollerinde kaydettiği ilerlemenin altını çiziyor ve liderlik pozisyonlarındaki artan varlıklarının, kadın liderlerin daha geniş kabulüne doğru bir değişimi yansıttığını belirtiyor.

Daha kapsayıcı bir siyasi ortamı teşvik etmek için adayların cinsiyet yerine niteliklerine ve politikalarına odaklanılmasını savunuyor.

ABD başkanlık seçimlerinde popülerlik ve politika

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ABD başkanlık seçimleri genellikle esaslı politika tartışmalarından ziyade popülerliğe öncelik veriyor ve bu da kadın adaylar için zorluklar yaratıyor.

Ferro, karizma ve popülizme odaklanmanın yönetişim ve politika etkisinin önemini zayıflattığı yönündeki endişesini dile getiriyor.

Adayları çekiciliklerinden ziyade politika gündemlerine ve niteliklerine göre değerlendirmeye yönelik bir değişimin daha kapsayıcı bir siyasi ortam yaratabileceğini savunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kadın başkan seçme süreci, köklü kültürel önyargılar ve sistemik engellerle birlikte karmaşık olmaya devam ediyor.

Ancak kadınlar liderlik rollerinde yeteneklerini göstermeye devam ettikçe, bu dönüm noktasına ulaşma ihtimali daha da mümkün hale geliyor.

ABD, daha bilgili ve eşitlikçi bir siyasi ortamı teşvik ederek, cinsiyete bakılmaksızın başkanlığın tüm nitelikli adaylar için erişilebilir olmasını sağlamaya daha da yaklaşabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.