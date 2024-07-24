Moody’s, zayıflayan likidite pozisyonunu gerekçe göstererek Thames Water’ın kredi notunu ‘çöp’e düşürdü

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İngiltere’nin en büyük su kuruluşu Thames Water’ın kredi notu, Moody’s Ratings tarafından hurda statüsüne düşürüldü.

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Not düşüşü, İngiltere’nin su düzenleyici kurumunun, finansal istikrarına ilişkin endişeler nedeniyle şirketi bir geri dönüş gözetim rejimi altına almasının ardından geldi.

Bu kararın, kamu hizmeti şirketinin borç yönetimi ve gelecekteki mali stratejisi üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor.

Thames Water’ın A sınıfı borcu Ba1’e, B sınıfı borcu B3’e düşürüldü

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Moody’s, Thames Water Utilities Finance Plc’nin birinci derece teminatlı borcunun notunu Ba1’e, yani hurda bölgesine bir kademe düşürdü.

B sınıfı banknotların notu daha da düşürülerek B3’e, kurumsal aile notu ise Ba2’ye düşürüldü.

Şirketin kredi görünümü negatif olmaya devam ediyor. Bu, Thames Water’ın mali durumunun kötüleşmesi ve 16,5 milyar £ tutarındaki önemli borç yükünü yönetebilme becerisine ilişkin endişelerin artması nedeniyle kayda değer bir değişime işaret ediyor.

Thames Water’ın mali mücadeleleri ve mevzuatla ilgili zorluklar

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Notun düşürülmesi, Thames Water’ın, şirketin iki adet yatırım yapılabilir notunu korumasını gerektiren işletme lisansını ihlal etme tehlikesini doğuruyor.

Su kuruluşunun “zayıflayan likidite pozisyonu” ve borcuna ilişkin potansiyel sözleşme ihlalleri Moody’s’in kararında kilit faktörlerdi.

Buna ek olarak S&P Global Ratings, şu anda yatırım yapılabilir notu en düşük olan, kuruluşun en güvenli tahvil sınıfının notunu da düşürebileceğini belirtti.

Thames Water, Nisan 2024’ten bu yana su düzenleyici kurumu Ofwat ile görüşmelerde bulunuyor ve onları kredi notunun düşme olasılığı konusunda uyarıyor.

Şirket, mali dayanıklılığını korumak ve şirketin mali yükümlülüklerini veya ana görevlerini yerine getirememesi durumunda tetiklenebilecek bir tür geçici yeniden kamulaştırma olan hükümetin özel yönetim rejiminden (SAR) kaçınmak için Ofwat ile birlikte çalışıyor.

Borç etkileri ve yatırımcı kaygıları

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Not indiriminin yaklaşık 16 milyon haneye su ve kanalizasyon hizmeti sağlayan Thames Water’ın borçlanma maliyetini artırması bekleniyor.

Bu mali sıkıntı, özellikle önümüzdeki Mayıs ayına kadar 750 milyon £ özsermaye ve 2030 yılına kadar da 2,5 milyar £ ek sermaye toplamayı hedeflediği için şirketin yeni yatırımcıları çekme kabiliyetini engelleyebilir.

Aralarında Kanada’nın Omers’ı, İngiltere’nin USS üniversiteleri planı ve çeşitli devlet varlık fonları gibi emeklilik fonlarının da bulunduğu şirketin hissedarları, daha fazla yatırımın uygulanabilirliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Nisan ayında işletmeyi “yatırım yapılamaz” olarak etiketlediler ve daha önce verdikleri 500 milyon £ tutarındaki ek yatırım taahhüdünü geri çektiler.

Gelecekteki yatırım zorlukları ve düzenleyici sınırlar

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Thames Water’ın yeni yatırım güvence altına alma çabaları, Ofwat’ın tüketicilere yönelik potansiyel fatura artışlarına ilişkin sınırlamaları nedeniyle daha da karmaşık hale gelebilir.

Birleşik Krallık’taki su şirketleri ortalama %33’lük bir artış talep ederken, Ofwat’ın bu ayın başlarındaki karar taslağında yalnızca beşte bir oranında artış önerildi. Bu tutarsızlık, daha yüksek getiri arayan potansiyel yatırımcıları caydırabilir.

Moody’s, yeni bir özsermaye enjeksiyonu yapılmadığı takdirde, Thames Water’ın tetikleyici olay finansal oranlarını aşacağının, bunun da tahvil sahiplerinin daha fazla borç almak için onay gerektirmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Farklı borç katmanlarına hizmet vermek için nakit akışlarını önceliklendiren Thames Water tarafından kullanılan finansman modeli, benzer borç seviyelerine sahip standart kurumsal tahvillerle karşılaştırıldığında üst sıradaki tahviller için daha yüksek yatırım yapılabilir notlara yol açtı.

Piyasa tepkisi ve daha geniş finansal sonuçlar

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Thames Water’ın bazı A sınıfı tahvilleri şu anda sterlin bazında 70 peninin altında işlem görüyor; bu da üst düzey tahvil sahiplerinin bile ciddi mali kayıplara hazırlandığını gösteriyor. B Sınıfı tahviller nominal değerlerinin sadece dörtte biri seviyesinde kote edilir.

Thames Water’ın düzenlemeye tabi kamu hizmet kuruluşundaki 16,5 milyar £’luk borcun yanı sıra, ana şirket Kemble Water’ın da ek borçları var ve bu da grubun toplam borcunu 18 milyar £’un üzerine çıkarıyor.

Kemble Water’daki tahviller halihazırda temerrüde düşmüş durumda ve yatırımcılar neredeyse tamamen zarara hazırlanıyor.

Hükümetin müdahalesi ve hesap verebilirlik önlemleri

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İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer Çarşamba günü Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada hükümetin başarısız su şirketlerinin liderleriyle bir araya gelerek onları performanslarından sorumlu tutacağını belirtti.

Müşteriler, su şirketlerinin kötü yönetiminin bedelini ödememelidir; biz, su şirketlerini daha sıkı bir rejim altına sokacak adımları zaten duyurduk.

Thames Water bu mali ve mevzuatsal zorlukların üstesinden gelirken, şirketin mali durumunu istikrara kavuşturma ve hizmet kalitesini koruma becerisi yatırımcılar, düzenleyiciler ve tüketiciler tarafından yakından izlenecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.