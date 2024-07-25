Trump dünyanın en büyük Bitcoin konferansında konuşacak: Önemli bilgiler ve neler beklenebilir?

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Yakın zamanda kendisini “kripto adayı” olarak adlandıran Donald Trump, Nashville, Tennessee’deki Bitcoin Konferansı’nda konuşma yapacak ve bu, kripto para birimi ile siyasetin kesişiminde önemli bir anı işaret edecek.

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Dünyanın en büyük yıllık Bitcoin kutlaması olarak bilinen etkinlikte Trump’ın yarın saat 14.00 CT’deki konferansın kapanış oturumundaki 30 dakikalık konuşması yer alacak.

Bu, Bitcoin Konferansına ilk kez bir başkan adayının katılması olacak ve yaklaşan seçimlerde Trump’ın kripto topluluğundan alacağı potansiyel destek hakkında tartışmalara yol açacak.

Trump’ın kripto para birimine ilişkin tutumu yıllar içinde önemli ölçüde değişti ve şimdi onu dijital para biriminin savunucusu olarak konumlandırıyor.

Kripto: Trump’ın yeni siyasi müttefiki mi?

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Kripto para biriminin mevcut seçim döngüsüne dahil edilmesi dikkat çekicidir. Trump’ın dijital para birimine yönelik gelişen perspektifi büyük bir geri dönüşe işaret ediyor.

Daha önce Bitcoin’i “ABD dolarına karşı bir aldatmaca” olarak eleştirmiş ve merkez bankası dijital para birimlerini “çok tehlikeli” olarak nitelendirmiş, hatta kripto paraları “olmayı bekleyen bir felaket” olarak etiketlemişti.

Geçmişteki bu onaylamamaya rağmen Trump artık kripto konusunda “iyi” olduğunu iddia ediyor. Kampanyası Bitcoin, Ether, Dogecoin, Solana ve diğer kripto para birimlerindeki bağışları kabul ediyor.

Başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü JD Vance de Coinbase aracılığıyla 100.001 ile 250.000 dolar arasında değere sahip Bitcoin varlıklarıyla bilinen bir kripto destekçisi.

Kripto topluluğu, Trump’ın kripto para birimi ve blockchain politika desteğine yönelik planlarını duymaya hevesli.

Henüz belirli politikaları detaylandırmamasına rağmen Trump, geçen ay kripto madencileriyle bir araya geldi ve kalan tüm Bitcoin’in ABD’de çıkarılmasını savundu.

Nashville’deki Bitcoin Konferansına başka kimler katılıyor?

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Nashville’deki Bitcoin Konferansı önemli bir siyasi sahneye dönüştü. Trump’ın yanı sıra bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. da kripto para birimiyle ilgili konuşma yapacak.

Bilinen bir kripto meraklısı olan Kennedy, daha önce ABD bütçesinin tamamını halkın erişimi için blockchain’e koyma arzusunu dile getirmişti.

Eski bir Cumhuriyetçi başkan adayı ve kripto destekçisi olan Vivek Ramaswamy de konferansta bir konuşma yapacak.

Yarıştan çekilmesine rağmen Ramaswamy, “Biden’ın kriptoya karşı savaşını” sona erdirme ve Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin ABD’de üretilmesini sağlama çağrılarıyla kripto topluluğundan önemli destek almıştı.

ARK Investment’tan Cathie Wood gibi kripto dünyasındaki diğer önemli isimler,

Etkinliğe MicroStrategy’den Michael Saylor ve ihbarcı Edward Snowden’ın da katılması planlanıyor.

Trump’ın kripto stratejisi: Siyasi bir hamle mi yoksa gerçek bir destek mi?

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Trump’ın Bitcoin Konferansı’nda konuşma kararı, birçok kişi tarafından büyüyen kripto topluluğundan destek almak için stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Kripto uzmanı ve Joe Biden’ın eski Kıdemli Danışmanı Moe Vela, Trump’ın muhtemelen izleyicilerinin duymak istediklerini söyleyeceğini öne sürdü.

Bu yaklaşım, dijital para birimleri konusunda tutkulu seçmenlerin desteğini kazanmasına yardımcı olabilir.

Trump’ın kripto para birimine ilişkin gelişen tutumu ve kripto savunucularıyla olan ilişkisi, dijital para birimlerinin artan siyasi önemini vurguluyor.

Kriptoyu tartışan ve destekleyen siyasi figürlerin artmasıyla, konunun yaklaşan seçimlerde çok önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Bitcoin Konferansında önde gelen siyasi ve kripto figürlerin varlığı, politikalarının dijital para birimlerinin geleceği üzerindeki potansiyel etkisinin altını çiziyor.

Trump, Kennedy ve Ramaswamy kripto düzenlemeleri ve desteğine ilişkin vizyonlarını ana hatlarıyla belirtirken konuşmaları hem kripto topluluğu hem de siyasi analistler tarafından yakından izlenecek.

Nashville’deki Bitcoin Konferansı sadece kripto dünyası için değil aynı zamanda siyasi ortam için de önemli bir etkinlik olmaya hazırlanıyor.

Bu etkinlikte siyaset ve kripto para biriminin yakınlaşması, dijital para birimlerinin gelecekteki politikaları şekillendirmedeki öneminin giderek daha fazla kabul edildiğine işaret ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.