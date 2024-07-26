Cardano CEO’su gizlilik, kimlik ve birlikte çalışabilirliğin bir sonraki blockchain çağını yönlendireceğini söylüyor
- Charles Hoskinson, Blockchain Rio Festivali'nde hararetli bir konuşma yapıyor.
- Yeni nesil kripto para birimi projelerini körükleyecek faktörlerin altını çizdi.
- Ağ, çok beklenen Chang yükseltmesine yaklaştıkça ADA gelişiyor.
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Cardano (ADA) CEO’su ve kurucusu Charles Hoskinson, bu yılki Blockchain Rio Festivali’nde düşünceli bir konuşmayla kripto dünyasını harekete geçiriyor.
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Hoskinson, dijital varlıkların ne kadar ilerlediğini ve mahremiyet, kimlik ve birlikte çalışabilirliğin neden bir sonraki blockchain çağını ateşleyeceğini açıklıyor.
Bu unsurların kriptonun ana akım benimsenmesini teşvik edeceğine inanıyor. Hoskinson, Bitcoin’in küresel işlemlerde şeffaflığı ve gizliliği sağlama hamlesini alkışladı.
Dönüşen kripto ortamıCopy link to section
CEO, kripto projelerinin, DeFi, NFT’leri ve akıllı sözleşmeleri memnuniyetle karşılayan ve kullanıcı odaklı platformlara yol açan çözümler oluşturmak için fon biriktirmeden önce kendi kendini finanse eden işletmeler olarak başladığını ekledi.
Kripto para sektöründeki üçüncü nesil programlanabilirliğin ötesine geçti.
Bu, birlikte çalışabilirliğe yol açan blockchain teknoloji entegrasyonunu körükledi. Yönetişim bunu takip etti ve zincir üstü kimlik çağrısında bulundu.
Hoskinson, dördüncü neslin kripto sektörüne 16 trilyon dolar çekmenin son ayağı olacağını da sözlerine ekledi.
Mevcut trend, şirketleri ve ülkeleri zincire bağlayarak kimlik ihtiyacını artıracak. Ancak blockchain’in şeffaflığı kimlikten taviz verebilir.
Hoskinson, şeffaflığa rağmen gizliliğin bir sorun olmaya devam ettiğini ve Midnight Network benzeri çözümün blockchain dünyasında son aşamayı başlatacağını belirtti.
Cardano kurucusu, çeşitli projeleri kullanıcı dostu bir kripto ortamı yaratma çabalarından dolayı tebrik etti.
Solana, Polkadot ve Tezos gibi projelerin ölçeklenebilirliğe, birlikte çalışabilirliğe ve yönetişime öncelik verdiğine dikkat çekti.
Bitcoin ve Ethereum gibi projeler üçüncü neslin daha iyi versiyonları haline gelirken Hoskinson’un Cardano’su “tüm bunların dengesini sağlamaya çalıştı.”
Charles Hoskinson’un ‘ilgili’ konuşması, ADA topluluğu , son zamanlarda Cardano’nun ekosistemini yeniden canlandıran yaklaşan Chang yükseltmesini beklerken geliyor.
Yaklaşan hard fork, ADA’nın büyüme yörüngesini tanımlayacak bir dönemi başlatacak.
Son node 9.1.0 sürümü, yakında Cardano Chang hard fork güncellemesinin yapılmasını önerdi.
Mevcut ADA fiyat hareketiCopy link to section
Altcoin Cuma günü yükseliş duruşu sergiledi ve önceki gün %4’ün üzerinde artış göstererek 0,4134 dolara yükseldi.
ADA’nın dikkate değer kazanımları piyasadaki artan iyimserliğin ortasında geldi.
Santiment’in verileri, X, Reddit ve Telegram gibi sosyal sitelerde kripto tartışmalarının arttığını gösteriyor.
Artan sosyal hacim, genellikle güçlü boğa koşularını memnuniyetle karşılayan, yaklaşmakta olan güçlü ağ etkinliğinin sinyalini veriyor.
Hoskinson’un konuşması ve toparlanan geniş pazar, ADA’nın son 24 saatteki iyimser hareketlerine katkıda bulundu.
CEO’ya göre Cardano iyi dengelenmiş durumda ve yeni nesil blockchain’leri karşılayan en iyi kripto projeleri arasında yer alacak.
Potansiyel Cardano borsa yatırım fonları, altcoin’in 2024 ve sonrasında rekor zirvelere ulaşmasını sağlayabilir.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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