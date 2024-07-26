Karmaşık 2. çeyrek kazançlarının ardından Vale hissesi bir Satın Alma mı oldu?

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Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi Vale SA (NYSE:VALE), bugün erken saatlerde 2024 yılı ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı ve karışık bir mali tablo sunarken, bu yıla ilişkin üretim görünümünü yeniden doğruladı.

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Şirket, tahminleri 560 milyon dolar kadar kaçıran yıllık %2,6 artışla 9,92 milyar dolarlık gelirle gelir beklentilerinin gerisinde kalmasına rağmen, kazanç beklentilerini aştı.

Hisse başına GAAP kazancı, tahminleri 0,08 dolar aşarak 0,65 dolar olarak gerçekleşti.

Demir cevheri ve operasyonel açıdan öne çıkanlar

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Bu çeyrekte demir cevheri sevkiyatlarında, yıllık 5,4 milyon ton (%7) ve önceki çeyreğe göre 16 milyon ton (%25) artışla kayda değer bir artış görüldü.

Bu artış, 2018’den bu yana görülmeyen rekor üretim seviyelerine ve stratejik stok satışlarına bağlanıyor.

Demir cevherindeki güçlü performans, özellikle güçlü performans göstermeye devam eden S11D madenindeki yüksek operasyonel verimlilikle desteklendi.

Stratejik Gelişmeler ve Maliyet Yönetimi

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Vale’nin stratejik büyümeye ve maliyet verimliliğine odaklandığı operasyonel güncellemeler açıkça görülüyor. Şirket, önümüzdeki yıl 30 milyon ton kapasite eklemesi beklenen Vargem Grande ve Capanema gibi önemli projeleri sürdürüyor.

Bu gelişmeler, Vale’nin kendisini tercih edilen düşük karbonlu çelik tedarikçisi olarak konumlandırmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır.

Ayrıca şirket, Kuzey Sistemindeki düşük maliyetli hacimli üretimdeki artış sayesinde C1 maliyetlerinin ton başına 21,5 ila 23,0 dolar arasında değişmesinin beklendiği 2024 maliyet tahminini de korudu.

Vale’nin mali gücü ve sermaye tahsisi

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Vale, çeyrekte 4,0 milyar dolarlık proforma FAVÖK bildirdi ve yılın yaklaşık 6,5 milyar dolarlık tahminiyle uyumlu olarak 1,3 milyar dolarlık sermaye harcamasını yönetti.

Şirketin kiralamalar dahil brüt borcu 30 Haziran 2024 itibarıyla 15,1 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu da önceki çeyreğe göre hafif bir artışa işaret ediyor.

Sermaye yönetimine yönelik bu disiplinli yaklaşım, Vale’nin neredeyse %5’lik yıllık temettü getirisi ile hissedar getirilerine olan bağlılığına da yansıyor.

Pazar konumu ve değerleme

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Vale’nin Manara Minerals ile yakın zamanda gerçekleştirdiği ortak girişim gibi stratejik ortaklıkları pazar konumunu güçlendirdi.

Sossego, Onça Puma ve Salobo gibi önemli madenlerdeki operasyonel yeniden başlatmanın yanı sıra bu işbirliği, Vale’nin enerji geçiş metalleri segmentine olan bağlılığının altını çiziyor.

Shaun Usmar’ın yakın zamanda bakır ve nikel işinin yeni CEO’su olarak atanmasının, Vale’nin bu alandaki liderliğini daha da sağlamlaştırması bekleniyor.

Operasyonel başarılara ve stratejik ilerlemelere rağmen Vale’nin hisse senedi değerlemesi muhafazakar görünüyor.

Şirketin ticari çarpanları, geçmiş ortalamalarla karşılaştırıldığında bir indirime işaret ediyor; mevcut FD/FAVÖK çarpanı 3,51x olup, üç yıllık ortalama olan 4,2x’in oldukça altında bulunuyor.

Yasal hususlar ve faiz oranlarının etkisi

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Vale, özellikle geçmiş baraj arızalarıyla ilgili olmak üzere, yasal ve çevresel zorlukların üstesinden gelmeye devam ediyor.

Samarco barajının çökmesi konusunda BHP ile yapılan ortak tazminat stratejisi gibi son anlaşmalar, gelecekteki yükümlülükleri hafifletmeyi ve şirketin operasyonel manzarasını istikrara kavuşturmayı amaçlıyor.

Federal Reserve’ün olası faiz indirimleri gibi dış ekonomik faktörler Vale’nin performansını etkileyebilir.

Faiz oranlarındaki düşüş daha yüksek enflasyonu teşvik edebilir ve endüstriyel metallere olan talebi artırabilir, bu da potansiyel olarak Vale’ye fayda sağlayabilir.

Ancak bu senaryo spekülatif olmaya devam ediyor ve tüketici harcamaları ve küresel imalat faaliyetleri de dahil olmak üzere daha geniş ekonomik eğilimlere bağlı.

Vale’nin ikinci çeyrek performansının ve stratejik konumunun ayrıntılarını incelediğimizde, şirketin sağlam bir operasyonel omurgaya ve net bir büyüme vizyonuna sahip karmaşık bir ortamda ilerlediği açıktır.

Bu temeller, bu dinamiklerin hisse senedi değerlemesine ve piyasa konumlandırmasına nasıl dönüştüğünü analiz etmek için zemin hazırlıyor.

Şimdi grafiklerin Vale’nin fiyat gidişatı hakkında neler söylediğini incelemeye geçelim.

Boğalar için düşük riskli giriş

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Vale’nin hisseleri, Haziran 2021’de 23 doların üzerine çıktığından bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Bu yıl hisse senedi bugüne kadar %30 kayıp yaşadı.

TradingView’den VALE grafiği

Hisse senedi uzun vadeli ve kısa vadeli grafiklerde zayıflık göstermeye devam etse de 10,30 dolar yakınındaki 2020 destek seviyelerine çok yakın işlem görüyor. Dolayısıyla yükseliş görünümüne sahip yatırımcıların ellerinde şu anda düşük riskli bir giriş var.

Hisse senedini stop-loss ile 10,28 dolardan satın alabilirler. Momentum yukarı doğru kayarsa hisse senedi önümüzdeki aylarda 13 doların üzerinde işlem görebilir.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren kısa vadeli trader’lar, hisse senedi bu yıl zaten önemli ölçüde düştüğü için mevcut seviyelerden yeni bir kısa pozisyon başlatmamalı.

Kısa pozisyonları yalnızca hisse senedi geri dönerse veya 10,30 doların altında işlem görmeye başlarsa başlatmalıdırlar.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.