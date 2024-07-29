Dog Kabosu’nun mirası yaşıyor: Yeni Shiba Inu, Neiro, kripto topluluğunda heyecan yarattı
- Dogecoin'in (DOGE) ikonik yüzü Kabosu, mayıs ayında huzur içinde vefat etti.
- Neiro'nun gelişinin duyurusu X'teki bir gönderi aracılığıyla yapıldı.
- 'Kabosu'nun annesi' yeni aile üyelerini mutlu bir yaşam vaatleriyle karşıladı.
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Sevgili Köpek Kabosu’nun ailesi tarafından ortaya çıkarılan Neiro adlı yeni Shiba Inu’nun tanıtılmasının ardından meme kripto sektörü heyecanla çalkalanıyor.
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Dogecoin’in (DOGE) ikonik yüzü Kabosu, Mayıs ayında huzur içinde vefat etti ve meme coin topluluğunda önemli bir boşluk bıraktı. Şimdi, adı “ses rengi” anlamına gelen 10 yaşındaki Shiba Inu Neiro, ilgi odağı haline gelerek kripto para dünyasındaki ilgiyi ve sohbeti yeniden canlandırıyor.
Neiro’nun gelişinin duyurusu X’teki (eski adıyla Twitter) bir gönderi aracılığıyla yapıldı ve meme coin meraklılarının dikkatini hızla çekti.
Neiro’nun kendisi herhangi bir yeni temalı kripto para birimini onaylamasa da, onun tanıtımı üç yeni Neiro temalı meme parasının piyasaya sürülmesine ilham kaynağı oldu. Kripto topluluğu, Neiro ve onunla ilişkili tokenlerin Kabosu’nun sahip olduğu ilgi ve başarının aynısını yakalayıp yakalayamayacağını sabırsızlıkla beklediğinden, bu durum bir hareketliliğe yol açtı.
Neiro Doge ailesine katılıyorCopy link to section
‘Kabosu’nun annesi’ yeni aile üyelerini mutlu bir yaşam vaatleriyle karşıladı.
Neiro herhangi bir yeni temalı kriptoyu tanıtmasa da meme coin meraklıları bu haberi iyimser bir şekilde karşıladı.
Özellikle Kabosumama, @ownthedoge dijital varlık projesini yalnızca “orijinal Doge fotoğrafına ve IP’ye sahip oldukları için” desteklediğini açıkladı.
Bu tür açıklamalar muhtemelen yeni başlatılan Neiro tokenleri hakkındaki hissiyatı zedeleyebilir.
Bununla birlikte, altcoinlerin büyük ilgi görmesi nedeniyle topluluğun heyecanı, vurgulanan dezavantajı gölgede bırakıyor gibi görünüyor.
Yeni Neiro temalı tokenlar
Üç yeni tokenden ikisi Solana’da ve biri Ethereum blockchain’de piyasaya sürüldü.
Üçlü muhtemelen meme dünyasında “True Neiro” etiketi için mücadele edecek.
Bununla birlikte, kitlesel bir popülerlik kazanma olasılığı (yukarıda belirtilen engellerle birlikte) hala düşük.
Ayrıca meme token sektörü çok sayıda köpek temalı dijital parayla dolup taşmaya devam ediyor. Bu, Neiro temalı varlıkları gölgede bırakabilir.
Mevcut meme parası manzarasıCopy link to section
Bitcoin 70 bin dolara doğru son sıçramasının ardından geri çekilirken temalı tokenlar kırmızı renkte işlem görüyor.
Coinmarketcap verileri, meme kripto para birimlerinin son yedi gün içinde düşüş yaşadığını ve en iyi varlıkların %15’e kadar kayıp yaşadığını gösteriyor.
Memecoin’ler son yükselişlere öncülük ederek son birkaç ayda daha iyi performans gösterdi.
Ancak bazı yatırımcıların abartılı reklamlara değil faydaya odaklandığı dinamik değişiklikler, sektörün son zamanlarda zor durumda kalmasına neden oldu.
Bununla birlikte, kripto piyasası sürprizlerle dolu. Analistler meme tokenleri ve bunların yaklaşan yükselişlerde parabolik olma potansiyelleri konusunda kendinden emin olmaya devam ediyor.
Kripto uzmanı Reflection, meme paralarında tarihi bir artış bekliyor ve bu da tokenların 1.000 kat büyüyeceğini gösteriyor.
Neiro bağlantılı altcoinler muhtemelen yükselişlerin rekor seviyelere ulaşması yönündeki heyecandan faydalanacak.
Bu arada, meme kripto meraklıları yeni Shiba Inu köpeği Neira’nın eski Kabosu gibi popülerlik kazanıp kazanmayacağını izleyecek.
Kabosu’nun eğiliminin tekrarlanması, Neiro temalı kripto para birimleri için güçlü bir büyümeye dönüşecek.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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