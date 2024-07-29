Dog Kabosu’nun mirası yaşıyor: Yeni Shiba Inu, Neiro, kripto topluluğunda heyecan yarattı

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Sevgili Köpek Kabosu’nun ailesi tarafından ortaya çıkarılan Neiro adlı yeni Shiba Inu’nun tanıtılmasının ardından meme kripto sektörü heyecanla çalkalanıyor.

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Dogecoin’in (DOGE) ikonik yüzü Kabosu, Mayıs ayında huzur içinde vefat etti ve meme coin topluluğunda önemli bir boşluk bıraktı. Şimdi, adı “ses rengi” anlamına gelen 10 yaşındaki Shiba Inu Neiro, ilgi odağı haline gelerek kripto para dünyasındaki ilgiyi ve sohbeti yeniden canlandırıyor.

In case you didn't know.. the Dogecoin dog's (Kabosu) family has welcomed a new Shiba Inu dog breed into their home, #NEIRO https://t.co/u2HxLpKaso pic.twitter.com/mVldOoipwW — Artem (@alcarypto) July 29, 2024

Neiro’nun gelişinin duyurusu X’teki (eski adıyla Twitter) bir gönderi aracılığıyla yapıldı ve meme coin meraklılarının dikkatini hızla çekti.

Neiro’nun kendisi herhangi bir yeni temalı kripto para birimini onaylamasa da, onun tanıtımı üç yeni Neiro temalı meme parasının piyasaya sürülmesine ilham kaynağı oldu. Kripto topluluğu, Neiro ve onunla ilişkili tokenlerin Kabosu’nun sahip olduğu ilgi ve başarının aynısını yakalayıp yakalayamayacağını sabırsızlıkla beklediğinden, bu durum bir hareketliliğe yol açtı.

Neiro Doge ailesine katılıyor

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‘Kabosu’nun annesi’ yeni aile üyelerini mutlu bir yaşam vaatleriyle karşıladı.

Neiro herhangi bir yeni temalı kriptoyu tanıtmasa da meme coin meraklıları bu haberi iyimser bir şekilde karşıladı.

Özellikle Kabosumama, @ownthedoge dijital varlık projesini yalnızca “orijinal Doge fotoğrafına ve IP’ye sahip oldukları için” desteklediğini açıkladı.

I see many tokens related to Kabosu and Neiro. To clarify, I do not endorse any crypto project except @ownthedoge $dog because they own the original Doge photo and IP (which I gave to them) and are committed to doing only good everyday, charitable works, and Doge culture. pic.twitter.com/9qsycpdQGV — かぼすママ (@kabosumama) July 28, 2024

Bu tür açıklamalar muhtemelen yeni başlatılan Neiro tokenleri hakkındaki hissiyatı zedeleyebilir.

Bununla birlikte, altcoinlerin büyük ilgi görmesi nedeniyle topluluğun heyecanı, vurgulanan dezavantajı gölgede bırakıyor gibi görünüyor.

Yeni Neiro temalı tokenlar

Üç yeni tokenden ikisi Solana’da ve biri Ethereum blockchain’de piyasaya sürüldü.

Üçlü muhtemelen meme dünyasında “True Neiro” etiketi için mücadele edecek.

Bununla birlikte, kitlesel bir popülerlik kazanma olasılığı (yukarıda belirtilen engellerle birlikte) hala düşük.

Ayrıca meme token sektörü çok sayıda köpek temalı dijital parayla dolup taşmaya devam ediyor. Bu, Neiro temalı varlıkları gölgede bırakabilir.

Mevcut meme parası manzarası

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Bitcoin 70 bin dolara doğru son sıçramasının ardından geri çekilirken temalı tokenlar kırmızı renkte işlem görüyor.

Coinmarketcap verileri, meme kripto para birimlerinin son yedi gün içinde düşüş yaşadığını ve en iyi varlıkların %15’e kadar kayıp yaşadığını gösteriyor.

Memecoin’ler son yükselişlere öncülük ederek son birkaç ayda daha iyi performans gösterdi.

Ancak bazı yatırımcıların abartılı reklamlara değil faydaya odaklandığı dinamik değişiklikler, sektörün son zamanlarda zor durumda kalmasına neden oldu.

Bununla birlikte, kripto piyasası sürprizlerle dolu. Analistler meme tokenleri ve bunların yaklaşan yükselişlerde parabolik olma potansiyelleri konusunda kendinden emin olmaya devam ediyor.

Biggest meme season in history is about to begin!



Many factors point to an upcoming rally



But, normies simply missing it



When & Why meme coins will go parabolic + my current 1000x bets🧵👇 pic.twitter.com/QSfW3kfL5H — Reflection🪩 (@0xReflection) July 23, 2024

Kripto uzmanı Reflection, meme paralarında tarihi bir artış bekliyor ve bu da tokenların 1.000 kat büyüyeceğini gösteriyor.

Neiro bağlantılı altcoinler muhtemelen yükselişlerin rekor seviyelere ulaşması yönündeki heyecandan faydalanacak.

Bu arada, meme kripto meraklıları yeni Shiba Inu köpeği Neira’nın eski Kabosu gibi popülerlik kazanıp kazanmayacağını izleyecek.

Kabosu’nun eğiliminin tekrarlanması, Neiro temalı kripto para birimleri için güçlü bir büyümeye dönüşecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.