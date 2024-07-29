Elon Musk, Google’ın Donald Trump’ı aramalarda yasakladığını iddia ediyor: Otomatik tamamlama özelliği hakkında bildiklerimiz

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28 Temmuz Pazar günü Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Google’ın eski ABD Başkanı Donald Trump’a “arama yasağı” getirdiğini iddia etti.

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Musk endişelerini X’e (eski adıyla Twitter) dile getirdi ve Google’ın eylemlerinin seçime müdahale teşkil edebileceğini öne sürdü.

Tartışma, Musk’ın, Google’ın arama çubuğuna “başkan donald” yazmanın Donald Trump’ı önermediğini, bunun yerine “başkan donald duck” ve “başkan donald regan”ı önerdiğini gösteren bir ekran görüntüsünü paylaşmasıyla patlak verdi.

Wow, Google has a search ban on President Donald Trump!



Election interference? pic.twitter.com/dJzgVAAFZA — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

Musk’un tweet’i hızla ilgi gördü ve özellikle 2024 ABD Başkanlık seçimleri öncesinde teknoloji devlerinin siyasi alandaki rolü hakkında daha geniş bir tartışmaya yol açtı.

Eleştirmenler ve destekçiler, Google’ın otomatik tamamlama özelliğinin Trump hakkındaki bilgileri gizlemek için kullanılıp kullanılmadığı konusunda aynı fikirdeydi.

Cumhuriyetçi Senatör, Google’ın uygulamalarının soruşturulmasını talep ediyor

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Kansaslı Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall, Google’ı Thomas Matthew Crooks’un Donald Trump’a yönelik olduğu iddia edilen suikast girişimiyle ilgili bilgileri kasıtlı olarak saklamakla suçlayarak tartışmaya katıldı.

Marshall, suikast girişimiyle ilgili aramaların ilgili otomatik tamamlama önerileri sağlamadığını gösterdiği iddia edilen ekran görüntülerini paylaştı.

Teknoloji devinin arama algoritmalarının şeffaflığını ve tarafsızlığını sorgulayarak Google’ın uygulamalarına ilişkin resmi bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

“Google, Trump suikast girişimiyle ilgili araştırmayı neden engelliyor? Bunların hepsi bu sabaha ait ekran görüntüleri. Son iki haftada Truman biyografilerini yazanların sayısında çarpıcı bir artış oldu mu?” Senatör Marshall, Google’ın otomatik tamamlama önerilerinde algılanan tutarsızlığın altını çizerek sordu.

Google’ın otomatik tamamlama özelliği: Politikalar ve tartışmalar

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Google’ın otomatik tamamlama özelliği, kullanıcılar yazarken arama sorgularını tahmin ederek zamandan tasarruf etmek için tasarlanmıştır.

Google’a göre bu özellik, tahminlerin içerik yönergelerini ihlal etmesini önleyen katı politikalara tabidir. Bu politikalara şunlar dahildir:

Tehlikeli içerik

Taciz edici içerik

Nefret dolu içerik

Müstehcen içerik

Terörist içeriği

Şiddet ve kan

Kaba dil ve küfür

Bu yönergelerin amacı zararlı veya uygunsuz içeriğin otomatik tamamlama önerilerinden filtrelenmesidir. Ancak bazı kullanıcılar bu politikaların arama deneyiminde tutarsızlıklara ve olası önyargılara yol açabileceğini savunuyor.

Farklı siyasi figürler için otomatik tamamlama sonuçlarındaki farklılıklar

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The New York Post tarafından yapılan bir araştırma, Google’ın otomatik tamamlama özelliği üzerinde bir dizi test gerçekleştirdi ve önemli tutarsızlıkları ortaya çıkardı.

Testler “assassi” yazmayı ve ardından John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Gerald Ford, Ronald Reagan ve Teddy Roosevelt gibi eski ABD Başkanlarının adlarını yazmayı içeriyordu.

Her durumda Google, suikast girişimleriyle ilgili otomatik tamamlama önerileri sağladı. Ancak Donald Trump için yapılan benzer aramalarda herhangi bir öneri ortaya çıkmadı.

The New York Post’un haberine göre, “‘Trump suikast girişimi’ anahtar kelimeleri bile Google’dan hiçbir ek terim getirmedi.”

Yayın ayrıca otomatik tamamlamanın Joe Biden’a yönelik iddia edilen suikast girişimini içeren aramalar için öneri sağlamadığını da kaydetti.

Bu bulgulara rağmen bu terimlere ilişkin gerçek arama sonuçları doğru ve kapsamlıydı.

Google’ın yanıtı ve devam eden gelişmeler

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Tartışmaya yanıt olarak bir Google sözcüsü, şirketin güncel olmalarını sağlamak için sistemlerini sürekli olarak iyileştirmeye çalıştığını vurguladı.

“Otomatik tamamlama, insanların zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan bir araç ve yine de istedikleri her şeyi arayabiliyorlar. Bu korkunç eylemin ardından insanlar yüksek kaliteli bilgi bulmak için Google’a yöneldi; biz onları faydalı sonuçlarla buluşturduk ve bunu yapmaya devam edeceğiz” diye belirtti sözcü.

Google, otomatik tamamlama tahminlerine herhangi bir manuel müdahale yapılmadığını yineleyerek tutarsızlıkların kasıtlı olarak bastırılmasından ziyade özelliğin karmaşık doğasından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Google inceleme altında

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Elon Musk’un iddiaları ve Senatör Marshall’ın soruşturma çağrısı, teknoloji devlerinin kamuoyu algısı ve siyasi süreçler üzerindeki potansiyel etkisini ön plana çıkardı.

2024 ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, Google gibi şirketlerin siyasi söylemi şekillendirmedeki rolü muhtemelen daha fazla incelemeyle karşı karşıya kalacak.

Arama algoritmalarının tarafsızlığı ve adilliği konusundaki tartışma, dijital çağda şeffaflık ve hesap verebilirlik ihtiyacının altını çiziyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.