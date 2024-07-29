Sınır piyasası tahvilleri ABD seçimlerindeki oynaklığa karşı yatırımcılara kalkan görevi görüyor

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Potansiyel ABD seçim karışıklığı karşısında yatırımcılar korunmak için sınır piyasası devlet tahvillerine yöneliyor.

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Bloomberg’in haberine göre, daha az gelişmiş ekonomilerden gelen bu yüksek getirili borçlanma araçları, yatırım yapılabilir ülkelerle karşılaştırıldığında jeopolitik değişimlere ve ABD politika değişikliklerine karşı daha az savunmasız görülüyor.

Rapora göre, William Blair Investment Management ve Amundi SA’daki para yöneticileri, portföylerini sınır piyasası devlet tahvilleriyle (Nijerya ve Kazakistan gibi gelişmekte olan ülkelerdeki daha az gelişmiş ekonomilerin yüksek getirili borçları) çeşitlendiriyor ve bu ülkelerin sınırlı zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Jeopolitik değişimlere ve ABD politikalarındaki değişikliklere maruz kalma.

Bu, potansiyel bir Donald Trump başkanlığı altında yeni ticaret engelleri nedeniyle ciddi olumsuzluklarla karşılaşabilecek Meksika gibi yatırım yapılabilir ülkelerin karşılaştığı riskle tezat oluşturuyordu.

Bir başka yüksek dereceli ihraççı olan Çin’in, daha düşmanca bir dış politika ortamına ek olarak Trump’ın Joe Biden yönetimi altında uygulanan ticaret kısıtlamalarını yoğunlaştırdığını görebileceğini de sözlerine ekledi.

Sınır piyasası ile gelişmekte olan piyasa tahvilleri arasındaki performans karşılaştırması

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Sınır piyasası tahvilleri, yüksek dereceli emsallerinden daha iyi performans gösteriyor.

Bu yıl itibariyle, sınır ülkelerinin dolar tahvilleri yaklaşık %6 oranında geri döndü; bu, yüksek dereceli gelişmekte olan piyasa emsallerinin kazançlarından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu eğilim, sınır borcunun yatırım amaçlı ihraççıların %21’ine kıyasla %30 oranında geri döndüğü Donald Trump’ın ilk döneminde de belirgindi.

Joe Biden’ın başkanlığı sırasında sınır borçları daha iyi performans göstermeye devam etti ve daha az riskli emsallerinin %10’luk negatif getirisine karşılık %3’lük getiri sağladı.

William Blair’in portföy yöneticisi Yvette Babb, “Şu an sınır pazarlarına bakmak için çok çekici bir zaman olduğuna inanıyoruz” dedi.

Sınır pazarları daha kendine özgü gelişmeler tarafından yönlendiriliyor ve küresel duyarlılıkla kesinlikle daha düşük bir korelasyona sahipler.

Sınır borcunun daha yüksek getirisi, oran oynaklığına karşı bir tampon sağlıyor

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Sınır borcunun yüksek getirisi, oran oynaklığına karşı bir tampon sağlıyor.

Şu anda sınır ülkeleri ve diğer önemsiz ülkeler, ABD Hazine tahvillerine göre 500 baz puanın üzerinde prim sağlarken, yüksek dereceli EM tahvilleri yaklaşık 100 baz puan prim sağlıyor.

Bu yayılma yastığı, özellikle ABD’deki uzun vadeli gelişmekte olan tahvilleri etkileyen potansiyel mali kaygılar göz önüne alındığında hayati önem taşıyor.

Londra’daki Aviva Investors Global Services analisti Carmen Altenkirch, “Uzun vadeli gelişmekte olan tahvillerin, özellikle de yatırım yapılabilir alanda, biraz yayılma yastığı var” dedi.

Mali kaygıların hakim olacağı uzun vadeli ABD Hazine tahvillerindeki hareketlere çok maruz kalacaklar.

Sınır piyasalarını destekleyen yapısal reformlar ve mali güç

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Çeşitli sınır piyasaları, döviz devalüasyonları ve faiz oranlarındaki artışlar, getirilerin artırılması ve mali güç dahil olmak üzere yapısal reformlardan geçti.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, bu reformlar aynı zamanda temerrüt riskini de azalttı; tahvil ticareti sıkıntılı seviyelerde olan ülke sayısı geçen yıl yarıya düştü.

Örneğin, JPMorgan Chase & Co. ve Pacific Investment Management Co. gibi fon yöneticileri, bu olumlu değişimler nedeniyle sınır piyasalarından yerel para birimi cinsinden tahviller önerdiler.

Sınır piyasalarındaki riskler ve fırsatlar

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Potansiyellerine rağmen sınır piyasası tahvilleri önemli riskler taşır.

Örneğin Bolivya tahvilleri geçen yıl değerinin yaklaşık üçte birini kaybederken, Ekvador ve Beyaz Rusya da ciddi kayıplar yaşadı.

Ayrıca Trump’ın ikinci görev süresi bu ülkeler için karışık sonuçlar doğurabilir. Vietnam ve Kazakistan gibi ülkeler parçalanmış bir küresel ekonomiden ve yeniden yönlendirilen ticaret ve sermaye akışlarından faydalanabilirken, aynı zamanda ticaret savaşlarının kurbanı da olabilirler.

Amundi’den varlık yöneticisinin gelişen piyasalar başkanı Yerlan Syzdykov, Trump’ın ikinci görev süresinin sınır ülkeleri için “karışık bir çanta” olacağını söyledi. Vietnam gibi ülkelerle “ilgilendiğini” ve aynı zamanda önemli bir uranyum üreticisi olan Kazakistan gibi Orta Asya ülkelerini de düşündüğünü söyledi.

Gelişmekte olan piyasalardan tahvil girişi

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Risklere rağmen gelişmekte olan ülke tahvil fonlarına üst üste üç hafta boyunca giriş görüldü.

Bu eğilim, Mısır’daki ekonomik reformların yanı sıra Zambiya ve Sri Lanka gibi ülkelerde borçların yeniden yapılandırılmasının tamamlanmasıyla da destekleniyor.

Örneğin LGT Capital Partners, yıllarca kenarda kaldıktan sonra Mısır ve Nijerya tahvillerinde pozisyon aldı ve küresel dalgalanmalardan korunmalarını öne sürdü.

Yatırım stratejileri ve dikkat edilmesi gereken önemli olaylar

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Yatırımcılar, Trump liderliğindeki Beyaz Saray’ın potansiyel etkilerini ve bunun gelişmekte olan piyasa varlıkları üzerindeki etkisini yakından izliyor.

Yatırımcılar, daha fazla durgunluk işaretleri görmek için Çin’in Temmuz ayı imalat PMI verilerini Çarşamba günü izleyecek; Endonezya, Güney Kore ve Polonya ise bu hafta yerel faiz oranlarına ilişkin görünümlerine ilişkin ipuçları sağlayacak enflasyon rakamlarını yayınlayacak.

Meksika, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nin ikinci çeyrek ön GSYİH rakamları da yatırımcıların gözetiminde olacak.

Ayrıca Kolombiya merkez bankasının Çarşamba günü faiz oranlarını düşürmesi beklenirken, Brezilya politika yapıcılarının faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

Aynı gün Şili’de de faiz kararı var; tüm bu faktörler toplu olarak yatırımcı duyarlılığını da şekillendirecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.