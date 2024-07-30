NEAR Protokolü, fiyatlar düşerken uzun tasfiyelerde 300 bin doların üzerinde bir değer görüyor

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NEAR Protokolü (NEAR), son 24 saatte %3 ve geçtiğimiz hafta %11’in üzerinde düşüşle keskin bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Bu gerileme, kripto para piyasasındaki daha büyük kayıpların ortasında meydana geldi ve Donald Trump’ın Bitcoin 2024’teki konuşmasının ardından elde edilen kazanımlar silindi.

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Piyasanın düşüş eğilimi, özellikle uzun pozisyonları etkileyen önemli tasfiyelere yol açtı.

Şu anda NEAR 5,23 dolar civarında işlem görüyor ve psikolojik açıdan kritik olan 5 dolar seviyesinin yakınında seyrediyor.

Coinglass’tan elde edilen veriler, NEAR’daki yükselişe yönelik bahislerin yalnızca son 24 saat içinde 313.000 doların üzerinde paraya çevrildiğini gösterdiğinden, boğalar ayıları savuşturmakta zorlanıyor.

NEAR yatırımcılarının toplam tasfiyeleri 352.000 doları aştı; yalnızca 39.000 doları kısa pozisyonlardan kaynaklandı.

Bu eğilim, 134 milyon doların üzerinde tasfiyeye tanık olan ve en çok zarar görenlerin 109 milyon doların üzerinde olduğu daha geniş kripto para piyasasıyla uyumlu. Kısa pozisyonlarda yaklaşık 25 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi, bu da piyasanın mevcut oynaklığını gösteriyor.

NEAR Protokolü ve merkezi olmayan yapay zeka pazarı

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Son zamanlardaki düşüşlere rağmen NEAR Protokolü, özellikle merkezi olmayan yapay zeka ve Web3 pazarlarında ilgi çekmeye devam ediyor. NEAR, merkezi olmayan uygulamaları (dApp’ler) desteklemek için tasarlanmış bir hisse kanıtı Katman-1 blok zinciridir ve bu yenilikçi sektörlere girmek isteyen yatırımcılar için onu odak noktası haline getirir.

Bu artan ilginin bir göstergesi, dijital varlık yöneticisi Grayscale’in yakın zamanda ilk varlıkları arasında NEAR Protokolünü içeren bir yapay zeka fonu başlatması.

Gri Tonlamalı Merkezi Olmayan Yapay Zeka Fonu, önde gelen merkezi olmayan yapay zeka protokollerinin yerel token’larına maruz kalmak isteyen akredite yatırımcıları hedefliyor.

Fonda NEAR’ın yanı sıra Filecoin, Render, Livepeer ve Bittensor gibi tokenlar da bulunuyor.

Grayscale ayrıca NEAR’a yatırım yapmak için özel fırsatlar sunan bir yatırım ürünü olan NEAR Trust’ı da tanıttı ve protokolün gelecekteki büyüme ve benimsenme potansiyelini vurguladı.

NEAR fiyatında sırada ne var?

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Kripto para piyasası, bu hafta başında Bitcoin’in Bitcoin 2024 konferansının ardından 70.000 dolara yükselmesiyle bir kırılmaya hazır görünüyordu. Bununla birlikte, ABD hükümeti tarafından olası bir BTC satışına ilişkin korkular, NEAR gibi altcoinlerin temel destek seviyelerine gerilemesiyle birlikte piyasada bir geri çekilmeye yol açtı.

Şu anda NEAR kritik bir eşikte işlem görüyor. Teknik göstergeler ayıların baskı uygulamaya devam edebileceğini ve bunun da daha fazla düşüşe yol açabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, merkezi olmayan yapay zeka ve Web3 pazarlarındaki stratejik konumu nedeniyle NEAR’ın uzun vadeli görünümü umut verici olmaya devam ediyor.

NEAR price chart. Source: TradingView

Günlük grafikteki göreceli güç endeksi ve hareketli ortalama yakınsama ıraksama göstergelerinin her ikisi de kısa vadede satıcıların lehinedir. İzlenecek temel fiyat 5,00 dolar ve 4,41 dolar.

Ancak boğalar 5,00 doların üzerinde kalırsa, 6,46 dolar civarındaki birincil engelin ötesinde bir toparlanma, onların yılbaşından bugüne kadarki zirve olan 9,00 doları hedeflemelerine olanak tanıyabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.