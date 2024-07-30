Rusya, yaptırım baskısı nedeniyle uluslararası ticaret için kripto para birimini onayladı

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Rus milletvekilleri, ülke Batı yaptırımlarından kaynaklanan yoğun mali baskıyla karşı karşıya kalmaya devam ederken, küresel işlemlerde kripto para biriminin kullanılmasına izin veren çığır açıcı yeni bir yasayı onayladı.

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Salı günü, Rusya Parlamentosu’nun alt meclisi olan Devlet Duması yasa için ilk onayı verdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bu yeni yasa, işletmelerin kripto para birimleri kullanarak sınır ötesi ticaret yapmasına olanak tanıyacak.

Reuters’e göre Duma başkanı Anatoly Aksakov, Salı günü milletvekillerine yaptığı konuşmada bu hareketi finans sektöründe tarihi bir karar olarak nitelendirdi.

Ödemelerin 2024 sonundan önce başlaması bekleniyor

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Rusya ile ABD ve müttefikleri arasında artan gerilim, Ukrayna’nın işgaline yanıt olarak Rusya’daki bireyleri ve kuruluşları hedef alan kapsamlı yaptırımlara yol açtı.

ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere, Şubat 2022’deki işgalden bu yana, Başkan Vladimir Putin’e, Rusya’nın finans sektörüne ve çok sayıda oligarklara odaklanarak yaptırımlarını yoğunlaştırdı.

Buna karşılık Rusya, Rus firmaları için kripto para birimi aracılığıyla uluslararası işlemlere izin verecek yasa çıkarıyor.

Ek olarak, Rusya merkez bankası özel dijital para birimlerini kullanarak yurt dışına fon aktarma yetkisine sahip olacak.

Rusya merkez bankası başkanı Elvira Nabiullina Salı günü yaptığı açıklamada, kripto tabanlı ödemelerin 2024 sonundan önce başlamasının beklendiğini duyurdu.

“Deneyin şartlarını halihazırda bakanlıklar, departmanlar ve işletmelerle tartışıyoruz ve ilk ödemelerin yıl sonundan önce gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi.

Bu değişim, merkez bankasının önceki pozisyonundan önemli bir geri dönüşü temsil ediyor.

Ocak 2022’de merkez bankası, finansal istikrar, vatandaşların refahı ve para politikası kontrolüne ilişkin endişeleri gerekçe göstererek kripto para birimi işlemlerini ve madenciliğini yasaklamayı önerdi.

Rusya da dijital rubleye yönelik planlarını ilerletiyor.

Interfax’a göre Nabiullina, merkez bankasının Temmuz 2025’e kadar pilot aşamadan dijital rublenin tam ölçekli uygulamasına geçmeyi hedeflediğini açıkladı.

Bitcoin gibi merkezi olmayan kripto para birimlerinin aksine, Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC’ler), geleneksel fiat para birimlerini yansıtmak üzere tasarlanmış, devlet tarafından verilen dijital belirteçlerdir.

Kripto para birimi yaptırımlardan kaçmaya yardımcı olabilir mi?

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Rusya’nın kripto para birimini benimseme hamlesi, ABD yaptırımları nedeniyle normalde kısıtlanan ülkeler ve işletmelerle sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak.

Yaptırım uygulanan ülkeler, mali kısıtlamaları aşmak için sıklıkla kripto para birimlerine yöneldi.

Örneğin Kuzey Kore, devlet programlarını finanse etmek ve yaptırımlardan kaçınmak için dijital para birimleri kullanmakla suçlanıyor.

Kuzey Koreli bir hack organizasyonu olan Lazarus Group’un, Ronin Ağında 600 milyon dolardan fazla dijital token çalan büyük bir soygundan sorumlu olduğu bildirildi.

Benzer şekilde İran’ın uluslararası ticaret engellerini aşmak için dijital para birimlerinden yararlandığı bildirildi.

Ancak destekçiler kripto para birimlerinin şeffaflık ve güvenlik sunduğunu savunuyor.

Dijital varlıkların temelini oluşturan blockchain teknolojisi, işlemlerin halka açık ve değiştirilemez bir kaydını sağlar ve bu, olası kötüye kullanıma rağmen yasa dışı faaliyetlerin caydırılmasına yardımcı olabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.