Donald Trump, sınırlı sayıda üretilen Bitcoin temalı spor ayakkabılarını tanıttı

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Modayı kripto para birimiyle birleştiren çarpıcı bir hamleyle eski Başkan Donald Trump, sınırlı sayıda Bitcoin temalı spor ayakkabıların piyasaya sürüleceğini duyurdu.

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Bu gelişme, Trump’ın 27 Temmuz 2024’te Nashville, Tennessee’deki Bitcoin Konferansında açılış konuşmasını yaptığı son konuşmanın hemen ardından geldi.

Trump’ın spor ayakkabılara yönelik tanıtım kampanyası, tercih ettiği sosyal medya platformu Truth Social’da 31 Temmuz 2024’te paylaşılan bir gönderide vurgulandı.

Gönderide, “Cumartesi günü Nashville, Tennessee’deki Bitcoin Konferansında konuştum. HARİKAydı! Bitcoin Spor Ayakkabılarınızı hemen alın. Bunlar Sınırlı Üretimdir, her biri numaralandırılmıştır ve artık Bitcoin veya en sevdiğiniz Kripto ile ödeme yapabilirsiniz… “

Bu gönderi, kripto para birimi ödemelerinin spor ayakkabı satın alma sürecine entegrasyonunu vurguladı ve kripto topluluğuna olan bağlılığını güçlendirdi.

Bu spor ayakkabıların piyasaya sürülmesi, Trump’ın son dönemdeki kripto yanlısı duruşundan yararlanmaya yönelik daha geniş stratejisinde önemli bir adıma işaret ediyor.

Bitcoin Konferansı konuşmasında Donald Trump, ABD’nin Bitcoin varlıklarının tasfiyesini önlemeyi amaçlayan, yeniden seçilmesi durumunda “stratejik Bitcoin rezervi” planlarını özetledi.

SEC Başkanı Gary Gensler’i görevden alacağına ve ele geçirilen Silk Road Bitcoin’i bu rezerve dönüştüreceğine, ABD’deki Bitcoin varlıklarını sağlam tutacağına söz verdi.

Trump’ın kripto para birimini benimsemesi konuşmasının ve spor ayakkabılarının ötesine uzanıyor. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri cinsinden siyasi bağışları kabul etti ve daha önce NFT koleksiyonları başlatarak kripto sektörüyle uyumunu daha da güçlendirdi.

Sınırlı sayıda üretilen spor ayakkabılar yalnızca bir moda ifadesi değil, aynı zamanda Trump’ın kripto para birimi topluluğuyla bağlantı kurma ve destekleme çabalarının da bir simgesi.

Trump’ın Bitcoin temalı spor ayakkabıları yalnızca 1000 çiftle sınırlı

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Göz alıcı bir ‘Bitcoin Orange’ renginde tasarlanan yüksek bilekli spor ayakkabıların fiyatı çift başına 499 dolardır.

Yalnızca 1.000 çiftle sınırlı olan her spor ayakkabı, koleksiyoncular ve meraklılar için özel bir dokunuş katacak şekilde numaralandırılmıştır.

Ek olarak, Bitcoin Turuncusu rengindeki beş çift, bizzat Donald Trump tarafından rastgele imzalandı.

Daha sade bir tasarımı tercih edenler için, spor ayakkabının siyah versiyonu da mevcut; çift başına 299 dolar fiyatla ve aynı sınırlı sayıda 1000 çiftle.

Bu özel sürümün bir parçasına sahip olmak isteyenler için spor ayakkabılar Eylül ve Kasım 2024 arasında gönderilecek.

Talebin yüksek olması bekleniyor; bu da siyaset, moda ve dijital para biriminin giderek artan kesişimini yansıtıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.