Adani’nin amiral gemisi Adani Enterprises’ın ilk çeyrekteki net karı iki kattan fazla arttı

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Adani grubunun amiral gemisi şirketi Adani Enterprises’ın 30 Haziran’da sona eren çeyrekte net karı, gelişen havalimanları ve yeşil enerji işlerinden elde edilen güçlü operasyonel performans sayesinde iki kattan fazla arttı.

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Vergi sonrası konsolide net kar %116 artışla 14,58 milyar Rs’ye (173 milyon $) yükselirken, toplam gelir %13 artışla 260,67 milyar Rs’ye yükseldi.

Şirket, Bloomberg’in 11,64 milyar Rupi (PAT) tahminini %25’ten fazla geride bıraktı.

Şirket, ANIL Ekosistemi, havalimanları ve karayollarından oluşan yeni ortaya çıkan temel altyapı işletmelerinin operasyonel performanslarını önemli ölçüde iyileştirdiğini ve bu işletmelerin genel FAVÖK’e katkısının, aynı çeyrekte %45’ten şu anda %62’ye yükseldiğini söyledi. geçen yıl çeyrek.

Adani’nin yeşil enerji işinde güçlü performans

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ANIL Ekosistemi’nin güneş enerjisi üretimi ve rüzgar türbini işletmeleri, geçen yılın aynı çeyreğine göre 3,6 kat artarak 16,42 milyar Rupi ile şimdiye kadarki en yüksek FAVÖK’ü kaydetti.

Artık toplam FAVÖK’e %38 katkı sağlıyor.

Holding, yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yaparak yeni enerji işini genişletiyor.

Güneş enerjisi iş kolundaki modül satışları yıllık bazda %125 artışla 1.379 MW’a ulaştı; ihracat %109, yurt içi satışlar ise %151 arttı.

Adani grubunun başkanı Gautam Adani şunları söyledi:

ANIL ekosisteminin, havalimanı operasyonlarımızın ve yol inşaatı işimizin olağanüstü performansı sayesinde FAVÖK’ümüzdeki önemli büyüme, operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir değer yaratma konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor.

Bu arada, şirketin temel kömür ticareti geliri, düşük kömür fiyatları nedeniyle %28 düşüşle 107,94 milyar rupiye geriledi.

FMCG gıda işi Adani Wilmar’a devredildi

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Adani Enterprises ayrıca, AEL’in Adani Commodities’e yaptığı stratejik yatırımın yanı sıra gıda FMCG işinin de Adani Wilmar’a bölündüğünü duyurdu.

Şirket, gıda FMCG işinin “kendi kendini idame ettirebildiğini, iyi performans gösterdiğini ve AWL kapsamında daha da büyümeye hazır olduğunu” söyledi.

Düzenlemenin yalnızca hissedarlar için değer yaratmayacağını, aynı zamanda kuluçkadaki işlerinde sürdürülebilir büyüme için odaklanmış stratejilere de olanak sağlayacağını söyledi.

Piyasa hareketi ve Hindenburg krizinden toparlanma

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Adani Enterprises’ın hisse fiyatı, kazanç açıklamasının ardından %1,57 arttı.

Ocak 2023’te, ABD merkezli açığa satış yapan Hindenburg Research, Adani Grubu’nu dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonuyla suçlayan eleştirel bir rapor yayınladı.

Bu raporun Adani Enterprises’ın da aralarında bulunduğu Adani Grup şirketlerinin hisse fiyatları üzerinde önemli bir etkisi oldu.

Adani Grup iddiaları reddetse de, Şubat 2023’ün başlarında grubun yaklaşık 68 milyar dolar piyasa değeri kaybı yaşandı ve bu durum borsada işlem gören şirketlerde yatırımcı duyarlılığını etkiledi.

Bu yılın mayıs ayında Adani Enterprises, en son Ocak 2023’te görülen seviyelere geri döndü. Son bir yılda hisse fiyatı %30 arttı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.