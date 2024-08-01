CleanSpark Wyoming’de genişliyor ve Riot’u geride bırakarak ABD’nin en büyük ikinci Bitcoin madenciliğini yapıyor

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Nasdaq’da listelenen Bitcoin madencisi CleanSpark, Wyoming’deki çığır açan tesisleriyle madencilik operasyonlarında önemli genişlemeler yaptığını duyurdu.

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Bu hamle, CleanSpark’ı piyasa değerine göre Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ikinci en büyük Bitcoin madencisi olarak konumlandırıyor ve HC Wainwrite’daki analistler bu konuda yükselişe geçmelerine rağmen hisseleri art arda dokuz gün boyunca gerileyen Riot Platforms’u geride bırakıyor. Marathon Digital Holdings, 5,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle ABD’deki en büyük kripto madencisidir.

Wyoming’e iki yeni Bitcoin madencilik tesisi geliyor

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Wyoming’deki ilk CleanSpark Bitcoin madencilik tesisi Cheyenne’de bulunuyor ve yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Şirket, Wyoming’de 75 megavatlık (MW) enerji sözleşmesi imzaladı ve bunun 30 MW’ı S21 immersion XP uygulamaya özel entegre devrelerin (ASIC’ler) çalıştırılmasına ayrılmış durumda.

Bu girişimin CleanSpark’ın hash oranını saniyede 2 exahash (EH/s) artırması bekleniyor.

Ayrıca şirket, madencilik yeteneklerini geliştirmek amacıyla yeni tesis için aktif olarak daha fazla güç kaynağı arıyor.

CleanSpark ayrıca Wyoming’de kalan 45 MW’lık sözleşmeli gücü kullanacak ikinci bir sahayı satın alma sürecindedir. Bu sitenin faaliyete geçtiğinde şirketin hash oranına 3 EH/s daha katkıda bulunması bekleniyor.

CleanSpark, Wyoming’deki ayak izini genişletme konusundaki kararlılığının altını çizerek bu ikinci tesis için temeldeki gayrimenkulü kapatma konusunda ilerliyor.

CEO Zach Bradford, Wyoming’in kripto para birimi endüstrisine yönelik destekleyici duruşunu vurgulayarak genişleme konusundaki coşkusunu dile getirdi.

Bir basın bülteninde Bradford, CleanSpark’ın, özellikle Wyoming Üniversitesi’nin Bitcoin Araştırma Enstitüsü’nün lansmanını duyurmasının ve Senatör Lummis’in BITCOIN Yasasını tanıtmasının hemen ardından gelen, Bitcoin madencilik endüstrisini açıkça destekleyen bir eyalette genişlemekten heyecan duyduğunu söyledi.

CleanSpark Tennessee’ye de genişliyor

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CleanSpark, Wyoming projelerine ek olarak, önümüzdeki iki yıl içinde 400 MW’ın üzerinde kapasite ekleyecek olan 155 milyon dolarlık bir anlaşmayla GRIID Altyapısını satın alarak Tennessee’ye doğru genişliyor.

Satın alma aynı zamanda CleanSpark’ın operasyonel tabanını daha da genişleten New York’ta bir ortak lokasyonu da içeriyor.

CleanSpark bu yıl operasyonlarını genişletme konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. Şubat ayında şirket, Gürcistan’daki mevcut altı tesisine yeni bir tesis ekledi ve üç anahtar teslim operasyonla Mississippi’ye girdi.

Haziran ayına gelindiğinde, hızlı büyüme seyrini yansıtacak şekilde Gürcistan’daki tesis sayısını toplam on ikiye çıkarmıştı. CleanSpark yalnızca haziran ayında 445 Bitcoin çıkararak yıllık toplam 3.614 BTC’ye katkıda bulundu.

30 Haziran itibarıyla şirket, elinde 6.591 BTC bulunduğunu ve ay içinde 8,06 BTC sattığını bildirdi.

CleanSpark’ın genişleme çabaları, Bitcoin madenciliği operasyonlarını ölçeklendirmeye, uygun düzenleyici ortamlardan yararlanmaya ve altyapıya yapılan önemli yatırımlara yönelik stratejik yaklaşımını vurgulamaktadır.

Bu büyüme sadece sektördeki konumunu sağlamlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kripto para madenciliğinde yenilikçiliği ve verimliliği artırma konusundaki kararlılığını da vurguluyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.