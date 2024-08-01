Halid Şeyh Muhammed ve diğer iki kişi 11 Eylül terör saldırıları konusunda ABD ile savunma anlaşması imzaladı

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Savunma Bakanlığı’na göre, ABD’deki 11 Eylül saldırılarının beyni olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, suçunu kabul etmeyi kabul etti.

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Bu, terör grubu El Kaide’nin ABD ve dünya tarihindeki en ölümcül terör saldırısını gerçekleştirmesinden neredeyse yirmi üç yıl sonra gerçekleşti.

Muhammed’in, suç ortakları Walid bin Attash ve Mustafa el-Hawsawi ile birlikte önümüzdeki hafta en kısa sürede Küba’nın Guantanamo Körfezi’ndeki askeri komisyona suç duyurularını sunması bekleniyor.

Bu gelişme, binlerce kişinin hayatına mal olan ve küresel sosyal ve politik manzarayı sonsuza kadar değiştiren saldırıya uzun süredir ertelenen bir çözüm getirebilir.

Savunma avukatları sanıkların ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

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Savunma Bakanlığı şunları söyledi:

Askeri Komisyonları Toplayan Otoritesi Susan Escallier, 11 Eylül davasının sanıklarından Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammed Salih Mübarek Bin ‘Attash ve Mustafa Ahmed Adam el Hawsawi ile ön duruşma anlaşmaları imzaladı. Ön duruşma anlaşmalarının özel hüküm ve koşulları şu anda kamuya açık değildir.

Savunma avukatları, sanıkların suçlarını itiraf etmeleri karşılığında ömür boyu hapis cezası almalarını talep etti.

Bu talep, federal hükümetin 11 Eylül saldırılarında öldürülen yaklaşık 3.000 kurbandan bazılarının akrabalarına gönderdiği mektuplarda ayrıntılı olarak yer aldı.

Davanın başsavcısı Tuğamiral Aaron Rugh’un ailelere gönderdiği mektupta, ölüm cezasının masadan kaldırılması karşılığında üç kişinin 2.976 kişinin öldürülmesi de dahil olmak üzere tüm suçlamaları kabul edeceği belirtildi.

ABC News’in haberine göre, bu kişiler askeri görevlilerden oluşan bir heyet tarafından cezalandırılacak.

Ayrıca, 11 Eylül olayını doğrulayan aile üyelerinden gelen “rolleri ve saldırıları gerçekleştirme nedenleriyle ilgili” sorulara da yanıt vermeyi kabul ettiler.

Sanıklar cevaplarını 90 gün içinde verecek.

Kurbanların ailelerinin tümü bu hamleyi kabul etmese ve idam cezası davasının olmamasından dolayı hayal kırıklığına uğrasa da, insan hakları örgütleri kararı memnuniyetle karşıladı ve bunun ABD hükümetinin sanıklara uyguladığı işkenceye “adil” bir yanıt olduğunu söyledi.

11 Eylül kurbanlarının ailelerinden karışık tepkiler

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Üç adam, muhtemelen gelecek yıla kadar delilleri dinlemek ve cezalarını vermek üzere askeri jüriyle karşı karşıya gelecek.

Kurbanların bazı aile üyeleri bir çözümün ufukta olmasından dolayı rahatlarken, diğerleri ise idam cezası davasının olmayışı nedeniyle gözle görülür şekilde üzgün.

Hayatta kalanları ve kurbanların aile üyelerini temsil eden bir kuruluş olan 11 Eylül Adaleti’nin başkanı Brett Eagleson, ailelerin savunma anlaşmalarından “derin rahatsızlık duyduğunu” söyledi ve Suudi Arabistan’ın saldırılara katılımı hakkında daha fazla bilgi talep etti.

İdam cezasından kaçınma kararını kabul etsek de, asıl endişemiz bilgi için bu kişilere erişim olmaya devam ediyor. Bu savunma anlaşmaları, mağdurların ailelerine tüm gerçeği öğrenme şansı verilmeden önemli bilgilerin saklandığı kapalı kapı anlaşmaları sistemini sürdürmemelidir.

Ailelere yönelik başka bir grubun başkanı Terry Strada, adalet beklerken ölen çok sayıda akrabaya değinerek sanıklar için şunları söyledi:

Saldırıyı planlarken korkaktılar. Ve bugün korkaklar.

Strada, birçok ailenin sadece erkeklerin suçu kabul etmesini istediğini ancak kendisinin bir yargılama ve ceza beklediğini söyledi.

İtfaiye kaptanı olan kardeşi saldırılarda hayatını kaybeden Michael Burke şunları söyledi:

Nürnberg duruşmalarında aylar ya da bir yıl sürdü. Bana göre, bu adamların 23 yıl sonra saldırılarından veya işledikleri suçtan dolayı hüküm giymemiş ve cezalandırılmamış olması her zaman utanç verici olmuştur. Nasıl bu kadar uzun sürdüğünü hiç anlamadım.

Burke, savunma anlaşmasının saldırıların ardından acil adalet beklentileriyle uyumsuzluğunun altını çizdi.

Kardeşi Billy Burke, Dünya Ticaret Merkezi’nin Kuzey Kulesi’ni tahliye edemeyen iki adamla birlikte kalarak kahramanlık gösterdi ve birçok ailenin yaşadığı kişisel kayıpların altını çizdi.

Gecikmiş adalet ve tarihsel etki

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ABD’nin sanıklarla yaptığı anlaşma, davaların başlamasından 16 yıl sonra ve 11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra geldi.

O vahim günde, militanlar dört ticari uçağı kaçırarak üçünü New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne ve Pentagon’a çarptı; dördüncüsü ise yolcuların hava korsanlarını alt etmeye çalışmasının ardından Pennsylvania’daki bir araziye düştü.

Uçakları silah olarak kullanma fikrinin ortaya çıktığına inanılan Muhammed, 2003 yılında yakalandı.

Guantanamo Körfezi’ne nakledilmeden önce CIA nezaretindeyken 183 kez su işkencesine maruz kaldı.

İşkenceye başvurulması, delillerin çoğunu kabul edilemez kılmakta ve yargılama süreçlerinde uzun süreli gecikmelere yol açarak, kovuşturmada önemli bir engel teşkil etmektedir.

Uluslararası Af Örgütü ABD direktörü Daphne Eviatar, hesap verebilirliği memnuniyetle karşıladı ancak aynı zamanda Guantanamo Körfezi gözaltı merkezinin kapatılması çağrısında bulundu ve Biden yönetimini bu tür devlet onaylı ihlallerin bir daha yaşanmamasını sağlamaya çağırdı.

“Biden yönetimi ayrıca, devlet onaylı zorla kaybetme, işkence ve diğer kötü muamele programlarının ABD tarafından bir daha asla gerçekleştirilmemesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalı” dedi.

Saldırılar ABD hükümetinin “teröre karşı savaşını” tetikleyerek Afganistan ve Irak’ın askeri işgaline ve Orta Doğu’daki aşırı gruplara karşı kapsamlı operasyonlara yol açtı.

Bu dönem, hükümetlerin devrilmesine, yaygın yıkıma ve 2011 Arap Baharı ayaklanması da dahil olmak üzere önemli siyasi ayaklanmalara sahne oldu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Savunma Bakanlığı’nın kararının “doğru çağrı” olduğunu söyledi. ACLU’nun genel müdürü Anthony D. Romero şunları söyledi:

Aynı zamanda neredeyse yirmi yıldır süren davalardan sonra tek pratik çözümdür. ABD çok uzun süredir Guantanamo Körfezi’ndeki işkenceyi ve anayasaya aykırı askeri mahkemeleri defalarca savundu. Askeri komisyonlar başından itibaren başarısız olmaya mahkûmdu ve hükümetin bu sanıklara uyguladığı işkence, bu savunmayı hem gerekli hem de haklı kılıyor. Son olarak, bu davalarla ilgili bölümün bir savunma anlaşmasıyla kapatılması, 11 Eylül aile üyeleri için de bir ölçüde şeffaflık ve adalet sağlayacaktır.

ABD başkanlık seçimleri öncesinde siyasi bir mesele mi var?

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Kararın Cumhuriyetçi parti tarafından ABD başkanlık kampanyasında kullanılması uzun sürmedi.

Çarşamba günü Glendale, Arizona’da yapılan bir kampanya konuşmasında, Trump’ın kampanya başkan yardımcısı adayı Senatör JD Vance, anlaşmayı açıkça eleştirdi.

Vance, “Şimdi Joe Biden ve Kamala Harris’in siyasi rakiplerinin peşine düşmek için Adalet Bakanlığı’nı silah haline getirdiğini ancak 11 Eylül teröristleriyle güzel bir anlaşma yaptıklarını bir düşünün” dedi. .

“Teröristlerle pazarlık yapan değil, onları öldüren bir başkana ihtiyacımız var.”

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da savcıların kararını kınadı.

The Biden-Harris Administration has done the unthinkable: they’ve agreed to a plea deal with Khalid Sheikh Mohammed, the mastermind of the September 11th attacks, and two of his accomplices.



23 years ago, America watched in horror as thousands of innocent Americans died. America… https://t.co/r8f1afkRKm — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) August 1, 2024

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.