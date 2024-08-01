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İngiltere hisse senetleri, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) faiz oranını 25 baz puan düşürerek %5,0’a düşürme kararının ardından potansiyel kazançlara hazırlanıyor.

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Ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan bu hamle, önümüzdeki aylarda İngiltere gösterge endeksleri için olumlu bir görünüm ortaya koyan tarihsel eğilimlerle uyumlu.

FTSE 100 ve FTSE 250’nin geçmiş performansı

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Tarihsel olarak FTSE 100 ve FTSE 250 endeksleri BOE faiz indirimlerine olumlu tepki verdi.

İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürdüğü son dört örneğin üçünde (özellikle 1986, 1990 ve 1998’de) FTSE 100, sonraki 12 ay içinde ortalama %20’nin üzerinde bir artış gördü.

Benzer şekilde FTSE 250 de bu dönemlerde %25 veya daha fazla artış göstererek daha da önemli kazanımlar elde etti.

Ancak bu eğilimin tek istisnasının her iki endeksin de düşüş yaşadığı 2007 yılında yaşandığını belirtmekte fayda var.

Faiz indiriminin ardından yıl boyunca FTSE 100 %38, FTSE 250 ise %46 düştü.

Bu gerileme büyük ölçüde küresel mali krize atfedildi ve bu da onu tarihsel verilerde aykırı bir değer haline getiriyor.

Düşük oranların GBP ve konut piyasası üzerindeki etkisi

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BOE’nin faiz oranlarını düşürme kararı, Para Politikası Komitesi’nde (MPC) beş ila dört oyla dar bir farkla onaylandı.

Bu karar, merkez bankasının yeni enflasyonist baskıları tetiklemeden ekonomik istikrarı güçlendirmeye odaklandığını yansıtıyor.

Birleşik Krallık’ta tüketici fiyat enflasyonu, Ekim 2022’deki %11,1’lik zirveden, Mayıs ve Haziran aylarında yıllık %2,0 seviyesinde önemli ölçüde ılımlı bir düşüş kaydetti.

Mevcut faiz indirimi, piyasanın ek indirim beklentilerinin ortasında gerçekleşti.

Para piyasaları BOE’nin önümüzdeki beş ay içinde iki faiz indirimi daha uygulayabileceğinin sinyallerini veriyor. Faiz indirimine tepki olarak İngiliz sterlini (GBP) başlangıçta ABD doları karşısında zayıfladı ancak daha sonra toparlanmaya başladı. Bu oynaklık, piyasanın gelecekteki para politikası sinyallerine karşı duyarlılığının altını çiziyor.

BOE’nin faiz indiriminin konut piyasasına çok ihtiyaç duyulan desteği sağlaması da bekleniyor.

Alexander Hall’dan Stephanie Daley olası olumlu etkiler hakkında şunları söyleyerek yorum yaptı: “BOE’nin kararı ev sahipleri ve ev alıcıları için önemli bir fırsat sunuyor. Mortgage oranları hemen düşmese de, bu değişiklik bastırılmış talebin serbest bırakılmasına ve konut sektöründe güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacaktır.”

Genel olarak BOE’nin son hamlesi, özellikle de tarihsel kalıplar doğruysa, İngiltere hisse senetleri için olumlu bir döneme zemin hazırlayabilir.

Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu gelişmelerin nasıl ortaya çıktığını ve daha geniş ekonomik manzara üzerinde ne gibi etkileri olacağını yakından izleyecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.