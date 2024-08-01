İngiltere Merkez Bankası dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitti

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İngiltere Merkez Bankası, yakından tartışılan bir kararla, dört yıldan fazla bir süredir ilk kez faiz oranlarını düşürdü ve İşçi Partisi hükümetinin ekonomik büyümeyi teşvik etme çabalarına potansiyel bir destek sağladı.

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Para Politikası Komitesi (PPC) Perşembe günü bankanın faiz oranını çeyrek puan düşürerek %5’e indirmesi için beşe karşı dört oy kullandı.

Enflasyonist baskılar ve ekonomik bağlam

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BoE, enflasyonu düşürmek amacıyla geçen yıl borçlanma maliyetlerini %5,25 seviyesinde tutmuştu.

Ancak Mayıs ve Haziran aylarında manşet enflasyonun %2’ye düştüğünü gösteren son veriler, PPC’nin faiz indirimini düşünmesine olanak tanıdı.

Bu genel düşüşe rağmen hizmet enflasyonunun yüksek seyrini sürdürmesi, ekonomik ortamın karmaşıklığını ortaya koyuyor.

Faiz indirimi lehinde oy kullanan BoE Başkanı Andrew Bailey şunları söyledi:

Enflasyonist baskılar yeterince hafifledi ve bugün faiz oranlarını düşürebildik. Ancak enflasyonun düşük kalmasını sağlamamız ve faiz oranlarını çok hızlı ya da çok fazla düşürmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ekonomik büyümeyi ve ülkenin refahını desteklemek için yapabileceğimiz en iyi şey düşük ve istikrarlı enflasyonu sağlamaktır.

Piyasa tepkileri ve finansal etki

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Açıklamanın ardından sterlin, dolar karşısında dört haftanın en düşük seviyesine gerileyerek önceki kayıplarını %0,8’e çıkardı ve 1,276 dolardan işlem gördü. Ek olarak, faiz oranına duyarlı iki yıllık altın getirileri 0,06 puan düşüşle %3,76’ya geriledi.

Bu ani piyasa tepkileri, daha geniş finans camiasının BoE’nin politika değişikliğine verdiği tepkiyi yansıtıyor.

COVİD-19 salgınının zirve yaptığı Mart 2020’den bu yana ilk kez faiz indirimi kararı, Birleşik Krallık’taki birçok hane ve işletmeyi rahatlattı. Geçtiğimiz yıl artan borçlanma maliyetleri, BoE’nin 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşan aşırı enflasyonu dizginleme stratejisinin bir parçasıydı.

Ekonomik görünüm ve politika sonuçları

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Faiz indiriminin bir miktar rahatlama sağlaması ve İşçi Partisi hükümetinin büyümeyi artırma hedefleriyle uyumlu olarak ekonomik aktiviteyi potansiyel olarak artırması bekleniyor.

Ancak PPK oylamasının dar marjı, ekonomiyi canlandırmak ile enflasyon üzerindeki kontrolü sürdürmek arasındaki uygun denge konusunda politika yapıcılar arasında devam eden tartışmanın altını çiziyor.

Vali Bailey’nin faiz oranlarının çok hızlı veya önemli ölçüde düşürülmemesi konusundaki uyarısı BoE’nin dikkatli yaklaşımını vurguluyor. Merkez bankası, enflasyonist baskıları yeniden alevlendirmeden ekonomik istikrarı destekleyen bir denge kurmayı hedefliyor.

İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürme kararı, para politikasında önemli bir değişikliğe işaret ediyor; bu, enflasyonist baskıların azalmasını ve ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik stratejik bir hamleyi yansıtıyor.

Yakın MPC oyu ve ardından gelen piyasa tepkileri, politika yapıcıların mevcut ekonomik ortamda ilerlerken karşılaştıkları karmaşıklıkları ve zorlukları gösteriyor.

BoE enflasyonu ve ekonomik göstergeleri izlemeye devam ettikçe istikrarı korumak ve refahı artırmak için daha fazla ayarlama yapılması gerekebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.