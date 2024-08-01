Meta, ikinci çeyrek kazançlarının aşılmasının ardından piyasa öncesi %8 arttı: Şimdi mi satın almalı?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), etkileyici 2024 Mali Yılı 2. Çeyrek kazanç raporunun ardından piyasa öncesi işlemlerde %8’in üzerinde artış göstererek bir kez daha yatırımcıların dikkatini çekti.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Teknoloji devi, hisse başına kazanç (EPS) analistlerin beklentilerini 0,40 dolar aşarak 5,16 dolar, geliri ise tahminleri 760 milyon dolar aşarak 39,07 milyar dolar olarak bildirdi.

Yıllık bazda elde edilen bu %22,1’lik gelir artışı, Meta’nın dijital alandaki hakimiyetinin devam ettiğini gösteriyor.

Analistler fiyat hedefini artırdı

Copy link to section

Yatırımcılar ve analistler Meta’nın hisseleri yükselmeye devam ettikçe heyecanlanıyor. Kazanç açıklamasının ardından Rosenblatt analisti Barton Crockett, hisse senedine ilişkin Aşırı Kilo notunu yineledi ve fiyat hedefini 545 dolardan 575 dolara yükseltti.

Benzer şekilde Piper Sandler analisti Thomas Champion, Satın Alma notunu korurken fiyat hedefini 572 Dolardan 643 Dolara çıkardı. Analistlerin bu iyimser görünümü, Meta’nın stratejik yönüne ve büyüme beklentilerine duyulan güveni yansıtıyor.

2. Çeyrek kazanç ayrıntıları ve büyüme etkenleri

Copy link to section

Meta’nın güçlü kazanç performansı birkaç temel faktör tarafından desteklenmektedir.

Şirketin Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı da içeren Uygulama Ailesi, Haziran 2024’te günlük aktif kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre %7 artışla 3,27 milyara ulaştığını gördü.

Bu platformlarda yayınlanan reklam gösterimleri %10 arttı ve reklam başına ortalama fiyat da %10 arttı.

Reklam segmenti, Meta’nın gelirinin temel taşı olmaya devam ediyor ve 2024 Mali Yılı 2. Çeyreğinde toplam gelirinin %98’ini oluşturuyor.

Şirket, bir önceki yıla göre %22 artışla 38,3 milyar dolar reklam geliri bildirdi.

Bu başarılara rağmen Meta’nın özellikle yapay zeka (AI) alanında yenilikçiliğe olan bağlılığı odak noktası olmaya devam ediyor. CEO Mark Zuckerberg, şirketin yapay zekaya yaptığı yatırımı vurguladı ve Meta AI’nın yıl sonuna kadar dünya çapında en çok kullanılan yapay zeka asistanı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Meta aynı zamanda ilk sınır seviyesi açık kaynak yapay zeka modelini de piyasaya sürdü ve yapay zeka destekli Ray-Ban Meta gözlükleriyle ilerlemeye devam ediyor.

Mali açıdan Meta, önceki yıla göre %58 artışla 14,85 milyar dolar işletme geliri ve %73 artışla 13,5 milyar dolar net gelir bildirdi.

Şirketin faaliyet marjı %38’e yükseldi; bu da verimli yönetim ve maliyet kontrolüne işaret ediyor.

Bununla birlikte, Meta’nın sermaye harcamalarının yıl sonuna kadar 37 milyar ila 40 milyar dolar arasında artacağı ve 2025’te önemli bir büyüme bekleneceği öngörülüyor.

Bu artış, yakında çıkacak olan Llama 4 gibi gelişmiş yapay zeka modellerini desteklemek için altyapı kapasitesi oluşturma ihtiyacından kaynaklanıyor.

Reality Labs bölümü hâlâ kayıplara maruz kalsa da Meta’nın artırılmış gerçeklik ve yapay zeka alanındaki uzun vadeli vizyonunu temsil ediyor. Reality Labs, çeyrekte 353 milyon dolarlık gelir üzerinden 4,49 milyar dolar zarar bildirdi.

Meta için zorluklar ve geleceğe bakış

Copy link to section

Meta’nın büyümesi, özellikle reklam gelirlerine olan yoğun bağımlılığı göz önüne alındığında, zorluklardan uzak değil. Şirket yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi yeni yollar araştırırken, reklamlara olan mevcut bağımlılık, pazar dinamiklerinin değişmesi durumunda risk teşkil ediyor.

Ancak Meta’nın Threads ve iş mesajlarının genişletilmesi de dahil olmak üzere stratejik çeşitlendirme çabaları, zaman içinde bu riski azaltmak için potansiyel gelir akışları sunuyor.

Gelecek görünümü açısından Meta, 2024’ün üçüncü çeyreği gelirinin analist beklentilerinin biraz üzerinde, 38,5 milyar ila 41 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Döviz dalgalanmaları gelir artışına olumsuz yönde etki ederken, Meta’nın stratejik yatırımları ve yapay zekaya odaklanması onu sürdürülebilir büyüme için iyi bir konuma getiriyor.

Şirketin bilançosu, yaklaşık 40 milyar dolarlık net nakit ile güçlü kalmayı sürdürüyor ve sürekli yenilik ve hissedar getirisi için yeterli kaynak sağlıyor.

Değerleme ve hissedar getirisi

Copy link to section

Meta’nın değerlemesi son dönemdeki hisse senedi artışına rağmen cazip olmayı sürdürüyor. Şirketin fiyat-kazanç oranı 23x seviyesinde bulunuyor ve bu da çift haneli büyüme beklentisi olan bir teknoloji devi için makul bir rakam.

Meta’nın 50 milyar dolarlık hisse geri alım programı da dahil olmak üzere sermaye tahsisine yönelik disiplinli yaklaşımı, hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Şirket, ikinci çeyrekte 6,32 milyar dolar değerinde hisse geri satın alarak yatırımcıların gelecekteki büyümesine olan güvenini güçlendirdi.

Güçlü temelleri ve inovasyona yönelik stratejik odağıyla Meta Platformları ilgi çekici bir yatırım fırsatı olmaya devam ediyor.

Teknik analize geçerken, şirketin güçlü mali performansı ve gelecek vaat eden büyüme beklentileri, hisse senedi fiyatlarının gidişatını incelemek için sağlam bir zemin sağlıyor. Şimdi grafiklerin hisse senedinin gelecekteki yönü hakkında neler söylediğine bakalım.

532 dolarlık orta vadeli direnç geçilmeli

Copy link to section

Meta’nın hisseleri, 2023’ün başından 2024’ün ilk çeyreğine kadar olağanüstü bir performans sergiledi ve bu dönemde %500’e yakın değer kazandı. Ancak bu yılın nisan ayından bu yana hisse senedi, orta vadeli bir direnç görevi gören 532 doların üzerinde işlem görmekte zorlanıyor.



TradingView tarafından hazırlanan META grafiği

Bugünkü yükseliş kesinlikle boğalara umut verecek ancak henüz hisse senedi satın almamış yatırımcılar, hisse senedinin orta vadede aralık sınırına sahip bir hareket göstermesi nedeniyle hemen harekete geçmemeli.

Bugün 510$ civarında küçük bir pozisyon başlatabilirler ancak hisse senedi günlük grafiklerde 532$’ın üzerinde kapanırsa daha fazlasını eklemeliler.

Hisse senedinde düşüş yönlü bir görünüme sahip olan trader’ların şu anda açık pozisyon vermesinden kaçınmaları gerekiyor. Sadece 532 $ civarında bir kısa pozisyon başlatmalı ve zararı 546 $’da kesin olarak durdurmalılar veya yeni pozisyonlar almak için hisse senedinin zayıflık göstermesini ve tekrar 500 $’ın altına düşmesini bekleyebilirler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.