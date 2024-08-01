Nancy Pelosi 1,13 milyon dolar değerinde Nvidia satın aldı: Onu takip etmek için 3 neden

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ABD Temsilciler Meclisi’nin eski sözcüsü Nancy Pelosi, 26 Temmuz’da 1,13 milyon dolar değerinde Nvidia hissesi satın alarak son ticaretiyle bir kez daha manşetlere çıktı.

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Başarılı yatırım geçmişiyle tanınan Pelosi’nin Nvidia hisselerini biriktirmeye devam etmesi, çip devinin gelecekteki beklentileri hakkında spekülasyonları ateşliyor.

Sadece bir ay önce Pelosi, tanesi 126,40 dolardan 10.000 Nvidia hissesi satın almıştı.

Nvidia’ya yaptığı istikrarlı yatırım, şirketten önemli gelişmeler beklediğini gösteriyor.

İşte yatırımcıların Pelosi’nin yolundan gitmeyi düşünmesi için üç zorlayıcı neden.

Nvidia’nın Blackwell GPU’ları

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Nvidia’nın Blackwell mimarisini temel alan yeni Blackwell GPU’ları, mevcut A100 serisinin 18 katına kadar performans vaat ediyor ve 2024 yılı sonuna kadar piyasaya çıkması bekleniyor.

Bu GPU’lar kullanıma sunuldukça şirketler yapay zeka yarışında rekabetçi kalabilmek için bunları benimsemek zorunda kalacak.

Ayrıca veri merkezlerinde güç tüketiminin kritik bir sorun haline gelmesiyle birlikte Blackwell GPU’ların verimliliği de talebi artıracak. Nvidia’nın büyüme yörüngesi güçlü görünüyor ve bu ilerlemeler şirketin gelecek yıl da başarısını devam ettirecek şekilde konumlanmasını sağlıyor.

Pelosi’nin kanıtlanmış yatırım geçmişi

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Nancy Pelosi’nin piyasadan daha iyi performans gösterme konusunda kanıtlanmış bir geçmişi var. Ticareti, Demokrat parti üyeleri tarafından gerçekleştirilen ticaretleri takip eden Olağandışı Balinalar Yıkıcı Demokratik Ticaret ETF’sini (NANC) büyük ölçüde etkiliyor.

ETF bir buçuk yıldan kısa bir sürede %50 getiri sağladı. Bunun gibi ETF’lerin kısa bir süredir burada oldukları doğru olsa da performansları politikacıları seçici bir şekilde takip etmenin değerli olabileceğini gösteriyor.

Nvidia’nın güçlü temelleri ve pazar konumu

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Pelosi’nin geçmişi ve Blackwell GPU’larının vaadinin ötesinde, Nvidia’nın sağlam temelleri onu cazip bir yatırım haline getiriyor.

Şirketin geliri ve kârı, özellikle yapay zekadaki gelişmelerin etkisiyle son çeyreklerde arttı. Nvidia’nın oyun, yapay zeka ve veri merkezlerine odaklanması, onu teknolojik gelişimin ön saflarında konumlandırıyor.

Örneğin şirketler yapay zeka altyapısına yoğun yatırım yaptı ve Wall Street bu harcamaların yatırım getirisini (ROI) incelemeye başlıyor.

Üretken yapay zekanın harcamayla orantılı gelir üretme yeteneği hâlâ tartışılırken, Nvidia’nın donanımına olan talep tartışılmaz.

Yatırım getirisinden bağımsız olarak Nvidia gibi donanım şirketleri devam eden yapay zeka yatırımlarından yararlanmaya hazır.

Nancy Pelosi’nin Nvidia ile olan yatırım yolculuğunu takip etmek ihtiyatlı bir seçim gibi görünüyor.

Nvidia’nın temel teknolojik segmentlerdeki stratejik konumu ve güçlü finansal performansı, onu sağlam bir yatırım haline getiriyor.

Bugün itibarıyla Nvidia hisseleri en son 118,55 dolardan işlem görüyordu ve Pelosi, yatırımından yalnızca birkaç gün içinde 50.000 dolar kazanç elde etti.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.