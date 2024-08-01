Notcoin, Lost Dogs NFT’leri ve Getgems, TON’da hikaye odaklı oyun başlatacak

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Web3 oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Notcoin, Lost Dogs NFT koleksiyonu ve The Open Network (TON) üzerindeki Getgems NFT pazarı ile işbirliği içinde yeni bir hikaye odaklı oyunu tanıtmaya hazırlanıyor.

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Bu hamle, patlayıcı bir büyüme kaydeden ancak sürdürülebilirlik zorluklarıyla karşı karşıya kalan önceki tıklamalı oyun modelinden önemli bir değişime işaret ediyor.

Notcoin tıklama oyununu geliştiriyor

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Daha önce Notcoin, iki aydan kısa bir sürede 30 milyondan fazla kullanıcının ilgisini çeken tıklama oyunuyla büyük ilgi görmüştü.

Ancak başarısına rağmen projenin kazan-kazan modelinin uzun vadeli katılım ve büyüme açısından yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Bunun farkına varan Notcoin, daha sürdürülebilir ve ilgi çekici bir formata yönelerek madencilik aşamasını 1 Nisan’da tamamlamaya karar verdi.

Oynanabilir karakterler olarak Lost Dogs NFT’leri

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Yaklaşan oyunda oynanabilir karakterler olarak Lost Dogs NFT’leri yer alacak. Oyuncular bu NFT’lerle anlatıya dayalı bir deneyim içinde etkileşime girecek, görevleri tamamlayacak ve oyunu etkileyecek seçimler yapacak.

Bu geçiş, Notcoin’in yalnızca kripto para birimi teşviklerinin ötesinde daha derin ve daha anlamlı bir kullanıcı deneyimi yaratma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Lost Dogs koleksiyonunun baş havlama sorumlusu Mad Tail, oyunlarda hikaye anlatımının önemine değindi.

Tail bunu söyledi çünkü hayatımızdaki her şey bir anlatı biçimidir. Hayatın kendisi bir anlatı kavramıdır ve bu yüzden oyunlarında bu eşzamanlılığı kurmaya karar verdiler.

Bu felsefe, oyuncularda kişisel ve duygusal olarak yankı uyandırmayı amaçlayan yeni oyunun tasarımının temelini oluşturuyor.

NFT satışlarındaki son düşüşlere rağmen, Mad Tail de dahil olmak üzere sektördeki pek çok kişi teknolojinin potansiyeli konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Tail, NFT’lerin daha büyük bir sahiplenme ve sarmalanma duygusu sağlayarak oyun deneyimini iyileştirdiğini savundu ve NFT’leri oyun içindeki sahiplenme duygusunu geliştirerek oyun deneyimini zenginleştirebilecek bir araç olarak gördüklerini söyledi.

Oyuncular oynanışa ek olarak Notcoin (NOT) jetonları ve yeni bir oyun içi jeton kazanabilirler.

Bu çift jetonlu sistem, oyuncu katılımını ödüllendirmek ve oyunun hikayeye dayalı unsurlarıyla kusursuz bir şekilde bütünleşmek için tasarlandı.

Notcoin bu yeni girişime girişirken, hikaye anlatımının ve topluluk katılımının oyun tasarımının merkezi haline geldiği Web3 oyun sektöründe daha geniş bir eğilimi temsil ediyor.

Notcoin, yenilikçi yaklaşımıyla oyuncu etkileşimini yeniden tanımlamayı ve blockchain alanında sürdürülebilir ve sürükleyici oyun deneyimleri için yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.

Notcoin fiyat reaksiyonu

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Haberin, 4 Haziran’dan bu yana düşüş eğiliminde olan Notcoin’in NOT tokeninin fiyatı üzerinde minimum etkisi oldu.

NOT token fiyatı kısa süreliğine 0,01351 dolara yükseldi, ardından yazının yazıldığı sırada %5’in üzerinde düşüşle 0,01256 dolara düştü; bu, NOT’un artan ayı baskısının ortasında bulduğu karmaşık senaryoyu vurguladı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.