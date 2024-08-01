Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Roblox Corp (NYSE: RBLX), ikinci çeyreği için etkileyici finansal sonuçlar bildirdikten sonra Perşembe günü piyasa öncesi bir artış görüyor ve günlük aktif kullanıcılarda (DAU’lar) yıllık bazda %21’lik bir artış gösteriyor. Bu güçlü performans, oyun endüstrisinde daha geniş bir toparlanmanın sinyalini veriyor.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

İkinci çeyrekte Roblox, zararını hisse başına 32 sente indirdi ve gelirinde %31 artışla 893,5 milyon dolara ulaştı.

Analistler, hisse başına 37 sent zarar ve 898 milyon dolar gelir öngörüyorlardı. Şirket, çeyreği bir önceki yılki 65,7 milyondan 79,5 milyon DAU ile tamamladı ve beklenen 76,39 milyonu aştı. Kullanıcı etkileşimindeki bu artış, Roblox’un oyun sektöründe artan etkisini vurguluyor.

Güçlü kullanıcı etkileşimi Roblox’un performansını artırır

Copy link to section

Roblox, çeyrekte toplam 206 milyon dolar zarar bildirdi; bu, bir önceki yıla göre 283 milyon dolarlık zarara göre önemli bir gelişme.

Şirketin rezervasyonları bir önceki yıla göre %22 artarak 955 milyon dolara yükseldi ve analistlerin 897 milyon dolarlık beklentilerini aştı.

Roblox Corp CEO’su David Baszucki, şirketin başarısının altını çizerek şunları söyledi: “Dinamik Roblox içerik ekosistemi benzersizdir ve dünyanın her yerinden her yaştan kullanıcıyı çekmeye devam etmektedir. İleriye dönük olarak, yardımcı olmak için temel platformumuza yatırım yapmaya devam edeceğiz. İçerik oluşturucu topluluğumuz daha iyi ve daha güvenli deneyimler geliştiriyor ve daha fazla insana ulaşıyor.”

Roblox’un ikinci çeyreğinde de meşgul olunan saatlerde %24 artış görüldü ve toplam 17,4 milyar saate ulaştı.

Bu, platformundaki çeşitli, yüksek kaliteli içeriğin popülerliğinin altını çiziyor. Wall Street analistleri şu anda Roblox hisselerini ortalama olarak “fazla kilolu” olarak değerlendiriyor ve bu da gelecekteki büyümesine olan güveni yansıtıyor.

Roblox iyimser rehberlikten yararlanıyor

Copy link to section

Roblox, ikinci çeyrekte kullanıcı başına ortalama rezervasyonunu biraz artırarak 12,01 dolara çıkardı ve 2024 için rezervasyonların 4,23 milyar dolara kadar çıkacağını tahmin ediyor.

Olumlu ikinci çeyrek performansına rağmen, şirketin sırasıyla 92 milyon $ ila 132 milyon $ ve 3,49 milyar $ ila 3,54 milyar $ olarak belirlenen düzeltilmiş FAVÖK ve gelire ilişkin tüm yıl tahmini, uzmanların 4,08 milyar $ gelir tahmininin gerisinde kaldı.

Roblox’un hisse senedi fiyatındaki artış, özellikle tüm yılın mütevazı tahminleri göz önüne alındığında dikkat çekici.

Piyasa analisti Ritesh A. Haziran ayında, yükseliş momentumunun devam etmesi halinde Roblox hisselerinin önümüzdeki aylarda 50 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Şu anda RBLX 45 dolardan işlem görüyor. Ancak temettü ödemediği için gelir yatırımcıları için daha az çekici olmaya devam ediyor.

Roblox’un günlük aktif kullanıcılardaki önemli büyüme ve iyileşen finansal performansla dikkat çeken güçlü 2. Çeyrek kazanç raporu, oyun endüstrisinde umut verici bir toparlanmanın altını çiziyor.

Platformuna sürekli yatırım yapan ve kullanıcı etkileşimine odaklanan Roblox, bazı ihtiyatlı tüm yıl tahminlerine rağmen gelecekteki büyüme için iyi bir konumda.

Şirketin yenilikçi yaklaşımı ve genişleyen kullanıcı tabanı, onu gelişen oyun ortamında takip edilmesi gereken önemli bir oyuncu haline getiriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.