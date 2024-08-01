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CEO Niraj Shah’a göre Wayfair Inc., ev eşyaları kategorisinde 2008’deki küresel mali krizi hatırlatan bir yavaşlama yaşıyor.

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Bu temkinli tüketici harcamaları şirketin mali performansını önemli ölçüde etkiliyor.

Perşembe günkü kazanç açıklamasında Shah, “Müşteriler ev harcamalarında temkinli olmaya devam ediyor” dedi.

Wayfair, ikinci mali çeyrekte hisse başına 47 sent kazanç ve 3,12 milyar dolar gelir bildirdi; bu da beklenen hisse başına 49 sent ve 3,18 milyar dolar gelirin altında kaldı.

Sonuç olarak Wayfair’in hisseleri Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde %4,0’tan fazla düştü.

CFO Kate Gulliver, ev eşyaları kategorisindeki mevcut düşüşü şirketin GSYİH durgunluğu sırasında yaşadığı gerilemeyle karşılaştırarak Shah’ın endişelerini yineledi.

Mevcut yavaşlamanın benzersizliğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Şu anda teknik olarak bir GSYİH durgunluğunda değiliz.”

Gulliver, ABD Merkez Bankası faiz oranlarını düşürmeye başlayana ve konut piyasası yeniden toparlanana kadar ev eşyası satışlarındaki zayıflığın devam edeceği konusunda uyardı.

Bu olumsuzluklara rağmen ikinci çeyrek, Wayfair’in düzeltilmiş FAVÖK ve serbest nakit akışı üretimi açısından son üç yıldaki en iyi performansını sergiledi; bunun nedeni muhtemelen Ocak ayında maliyet yapısını optimize etmek için açıklanan işten çıkarmalar oldu.

Wayfair hisseleri 2021’deki COVID-19 salgını sırasında 340 dolara kadar yükseldi ve o zamandan bu yana yaşanan önemli düşüşün altını çizdi.

Yüksek faiz oranlarının Wayfair üzerindeki etkisi

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Wayfair, yüksek faiz oranlarının konut piyasasını durdurması nedeniyle bir yıldan fazla bir süredir durgun taleple mücadele ediyor. Konut satışlarındaki düşüş yeni mobilya talebini doğrudan etkiledi.

Ayrıca sürekli enflasyon, tüketicilerin ev eşyaları da dahil olmak üzere ihtiyari harcamalara karşı dikkatli olmalarına neden oluyor.

Ancak ufukta umut olabilir. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell kısa süre önce, enflasyon ve diğer ekonomik verilerin mevcut seyrinde kalması koşuluyla ilk faiz indiriminin Eylül ayı için “masada” olabileceğini öne sürdü.

Faiz oranlarındaki bu potansiyel düşüş, konut piyasasının ve dolayısıyla ev eşyası satışlarının canlanması için gerekli desteği sağlayabilir.

Kazanç sonrası zayıflık nedeniyle Wayfair hisselerini satın almalı mısınız?

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Zorlu ekonomik ortam göz önüne alındığında yatırımcılar, son kazanç raporunun ardından Wayfair hisselerini satın alıp almama konusunda soru sorabilirler.

Şirketin zorluklarına rağmen büyüme potansiyeli var. Üç aylık kazanç raporuna girerken, Wall Street analistleri Wayfair hisseleri üzerinde fikir birliğine vararak “fazla kilolu” notuna sahipti ve ortalama fiyat hedefi 71 dolardı.

Bu hedef, mevcut seviyelerden %30’un üzerinde potansiyel bir yükselişe işaret ediyor.

Beklenen faiz indirimleri ve şirketin maliyetleri optimize etme çabaları, yakın gelecekte performansın iyileşmesine yol açabilir.

Ev eşyası satışlarındaki mevcut yavaşlama endişe verici olsa da Wayfair’in stratejik hamleleri ve daha geniş ekonomik görünüm, şirketi toparlanma pozisyonuna getirebilir.

Wayfair’in son kazanç raporu, mevcut ekonomik ortamda ev eşyaları sektörünün karşılaştığı zorlukları vurguluyor.

Dikkatli tüketici harcamaları, yüksek faiz oranları ve ısrarcı enflasyon nedeniyle şirket önemli olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. Ancak faiz indirimi potansiyeli ve şirketin maliyet optimizasyon stratejileri toparlanma için umut veriyor. Yatırımcılar, kazanç sonrası zayıflık nedeniyle Wayfair hisselerini alıp almamayı düşünürken bu faktörleri dikkatle tartmalıdır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.