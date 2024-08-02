Chevron siyasi değişimlerin ortasında genel merkezini Teksas’a taşıyacak: Kamala Harris Big Oil için bir tehdit mi?

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Chevron Corp (NYSE: CVX), genel merkezini Kaliforniya’dan Teksas’a taşımayı planladığını duyurdu; bu, şirketin gelişen siyasi ortama verdiği yanıtla uyumlu stratejik bir yer değiştirmedir. Bu hamle, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yaklaşan Kasım seçimlerine ilişkin beklentilerinin giderek daha güçlü göründüğü bir dönemde geldi.

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Merkezi değiştirme kararı daha geniş siyasi gerilimleri yansıtıyor. Eski Başkan Donald Trumppetrol endüstrisinin sadık bir destekçisi olsa da Kamala Harris, geleneksel petrol ve gaz çıkarlarına meydan okuyabilecek ilerici politikalarla ilişkilendirildi.

Başkanlık yarışı giderek petrol yanlısı ve teknoloji dostu gündemler arasındaki bir yarışma olarak çerçeveleniyor ve bu da Harris’in Kaliforniya’daki Silikon Vadisi ile güçlü bağlarının etkisinin altını çiziyor.

Teksas mutlu

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Çoğunlukla Cumhuriyetçilere oy veren Teksas eyaleti bu hamleyi memnuniyetle karşılıyor. Vali Greg Abbott, karardan duyduğu mutluluğu dile getirmek için X’e gitti.

WELCOME HOME Chevron!



Texas is your true home.



Drill baby drill.



Chevron, in Snub to California, to Move Its Headquarters to Houston.https://t.co/KCMWoTKphY — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 2, 2024

Şirketin CEO’su Mike Wirth ve VC Mark Nelson, işgücünün sorunsuz geçişini sağlamak amacıyla 1 Ocak’taki taşınma tarihinden çok önce Teksas’a taşınacak. Şirketin yaklaşık 2000 çalışanı şu anda San Ramon, Kaliforniya’da bulunmaktadır.

Bir şirketin Teksas’tan taşınmasıyla ilgili tek olay bu değil. Son zamanlarda Tesla, Oracle, Hewlett Packard Enterprises ve Elon Musk’un SpaceX’i gibi büyük şirketlerin tümü Kaliforniya’dan taşındı.

Chevron’a göre bunun nedeni, geçen yıl bir endüstri grubunun iklim değişikliği nedeniyle açtığı dava. Chevron bu davaya taraf olan beş petrol şirketinden biriydi.

Bu şirketler artık eyalet dışına çıkarak kurumsal karar alma mekanizmalarını iyileştirebiliyor ve Devlet yetkilileriyle ilişkilerinde daha az endişe duyabiliyorlar.

Şirketler yer değiştirdikçe, onları barındıran şehirler de büyük olasılıkla bu şirketlere verilen her türlü devlet desteğinden yararlanacak.

Ancak eyaletten ayrılmanın nedeni Kamala Harris’in başkanlık yarışında artan popülaritesi de olabilir.

Kamala Harris güçlü görünüyor

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Chevron’un bu hamlesi ve Teksas valisinin ‘bebek tatbikatı’ paylaşımı da bu hamlenin arkasında siyasi bir saikin olduğunu gösteriyor. Trump belli ki büyük petrol şirketlerinin dostu ve bunu olduğu gibi söylemekten de çekinmiyor.

Kamala Harris’in ise tam tersine Kaliforniya’da kökleri var ve Silikon Vadisi yöneticileriyle de iyi ilişkileri var. Siyasi açıdan yüklü ortam, şirketlerin apolitikmiş gibi davranmak istemelerine rağmen aşırı kararlar almasına neden oluyor.

Trump’ın petrol şirketlerinden adaylığını desteklemek için 1 milyar dolarlık ‘talep’i, eğer para onun iktidara gelmesine yardımcı olursa, bu şirketler için dostane politikalarla sonuçlanacak. Bu politikalarla petrol şirketleri çok daha fazla milyarlar kazanarak kendilerini eskisinden daha zengin hale getirebilirler.

Chevron hisseleri şu ana kadar özel bir yıl geçirmedi ve fiyatı 140-160$ aralığında kaldı. Şirket bugün kazançlarını açıkladı ve çeyrekte 4,4 milyar dolar kar bildirdi; bu, geçen yılın aynı dönemindeki 6 milyar dolardan önemli ölçüde düşüş gösterdi.

Kazançlar beklentilerin altında geldi ve bunun sonucunda hisse senedi fiyatları düşüyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.