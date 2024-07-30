Trump vs Harris: Büyük Petrol ve Büyük Teknoloji arasındaki savaş

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Yaklaşan ABD başkanlık seçimleri, yakın tarihin siyasi açıdan en yüklü yarışmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

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Donald Trump’ın 2020’deki dramatik yenilgisi ve Kamala Harris’in tarihi adaylığıyla birlikte, sahne yüksek riskli bir hesaplaşmaya hazırlanıyor.

Ancak yüzeyin ötesinde, bu seçim Amerika’nın enerji ve teknoloji geleceği arasındaki daha derin bir mücadeleyi temsil ediyor.

Trump Big Oil tarafından desteklenirken Harris Big Tech tarafından destekleniyor ve bu da her aday için mali ve ideolojik destek açısından belirgin bir ayrım yaratıyor.

Big Tech Harris’in arkasında duruyor

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Kamala Harris’in kampanyası teknoloji sektöründen önemli destek aldı.

Yenilenebilir enerjiyi, ilerici politikaları ve dijital geleceği savunan Harris, birçok teknoloji endüstrisi liderinin tercih ettiği aday haline geldi.

Facebook’un eski Operasyon Direktörü Sheryl Sandberg; Netflix’in kurucu ortağı Reed Hastings; ve hayırsever Melinda Gates.

Harris’in Silikon Vadisi ile derin bağları ve politika gündemi teknoloji camiasında yankı uyandırıyor ve onu Beyaz Saray için ideal aday olarak konumlandırıyor.

Yale School of Management’tan Jeffrey Sonnenfeld, Harris’in işbirlikçi yaklaşımını vurguluyor: “Sorunları çözmek istediğinde sosyal aktivistleri, kamu politikası uzmanlarını ve iş dünyasının liderlerini ortak forumlarda bir araya getiriyordu.

Tüm oyuncuları masanın etrafında toplamamız ve sorunları anlamamız gerektiğini hissetti ve teknoloji liderleri bu tür diyaloğu seviyor.”

Harris’in teknoloji endüstrisiyle olan ilişkisinin en önemli örneği, geçen yıl OpenAI, Google, Microsoft ve Anthropic CEO’larıyla Capitol Hill’de düzenlediği yüksek profilli toplantıdır.

Gündem, yapay zeka güvenliği sorunlarıyla mücadele etmeye ve teknoloji devleri ile hükümet arasındaki şeffaflığı artırmaya odaklandı.

Harris’in yapay zeka düzenlemesine ilişkin proaktif duruşunun, gelişen dijital yönetişim ortamında yön veren teknoloji şirketleri için faydalı olduğu görülüyor.

Big Oil Trump’ı destekliyor

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Yelpazenin diğer tarafında Donald Trump, petrol ve gaz endüstrisinden çok büyük bir destek aldı.

OpenSecrets ve Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre petrol sektörü Trump’ın kampanyasına 7,3 milyon dolar katkıda bulundu.

Trump’ın geleneksel enerji kaynaklarına ve ekonomik büyümeye vurgu yapan enerji politikaları Big Oil’in çıkarlarıyla yakından örtüşüyor.

Trump bağışçısı Dan Eberhart bu duyguyu özetliyor: “Trump’ın ‘matkap bebek tatbikatı’ felsefesi, Biden’ın yeşil enerji yaklaşımından ziyade petrol bölgesiyle çok daha iyi uyum sağlıyor. Bu, üzerinde düşünülmesi gereken bir şey.”

Petrol sektörünün bu kadar güçlü desteğiyle, Trump’ın seçilmesi halinde sektörün lehine taraflı politikaların ortaya çıkma potansiyeli hakkında sorular ortaya çıkıyor.

Washington Post’un aktardığı kaynaklar, Trump’ın, Başkan olarak ilk gününde sıvılaştırılmış gaz ihracat izinleri üzerindeki yasağı kaldırma ve daha fazla sondaj yapılmasının önünü açma sözü verdiğini ortaya koyuyor.

Ek olarak Trump, endüstri dostu teklifler karşılığında kampanyası için 1 milyar dolarlık bir “kovada” ödül verileceğini ima ederek Big Oil ile yakın bağlarını daha da güçlendirdi.

Kutuplaşmanın yoğunlaşması bekleniyor

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Seçim tarihi yaklaştıkça teknoloji ve petrol sektörleri arasındaki kutuplaşmanın yoğunlaşması bekleniyor.

Destekteki keskin zıtlık, her adayın Amerika’nın geleceği için temsil ettiği farklı yolları vurguluyor.

Teknoloji endüstrisinin Harris’i tercih etmesi yenilik, yenilenebilir enerji ve ilerici politikalara olan arzuyu yansıtıyor.

Buna karşılık, petrol sektörünün Trump’a verdiği destek, geleneksel enerji kaynaklarına ve ekonomik büyümeye olan bağlılığın altını çiziyor.

Sonuçta bu seçimin sonucunun her iki sektör için de önemli sonuçları olacak. Bir sektör favori adayını Beyaz Saray’da bulacak, diğeri ise kendi çıkarlarıyla daha az uyumlu bir yönetimin yarattığı zorlukların üstesinden gelmek zorunda kalacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.